Le récent rapport de la Cour des comptes est juste une confirmation. En fait, quel Sénégalais honnête et sérieux doutait encore de l’existence du système de pillage systématique des deniers publics instauré par le régime de Macky Sall? Ce qui choque, c’est l’ampleur irraisonnée de la prédation. Élu en 2012 sur la base d’une rupture symbolique d’avec la logique de prédation du régime libéral de Wade, au final, Macky Sall et son « clan », son « gang », ont fait pire. Durant ses douze ans de règne, Il ne lui a pas seulement suffi de tuer ses enfants (80 personnes assassinées dans des manifestions politiques par des nervis filmés et donc identifiables), il a aussi perdu tout sentiment de d’empathie, de compassion à l’endroit de ces jeunes, en décidant de les appauvrir, et cela, peut-être à vie. Car les crimes financiers du régime de l’APR seront payés jusqu’au dernier centime par ces populations dont la moyenne d’âge tourne autour de 20 ans. Ces derniers vivront et travailleront juste pour payer des dettes empruntées en leur nom par des gens anciennement dépositaires d’une légitimité tirée de leurs suffrages et en qui ils avaient fait confiance, mais qui ont choisi, par méchanceté, par irresponsabilité, par couardise, par lâcheté, de les trahir tout simplement. Le mot n’est pas fort, il est à son endroit, parce que le chef des traitres est en fuite. Et pour le juger, il faudra l’extrader. Et pour l’arrêter et le traduire devant un tribunal « spécial » dédié à sa fonction (la Haute cour de justice), il faudra lui trouver un motif, or le seul qui existe dans l’arsenal juridique interne, le concernant, se nomme justement : la Haute trahison. Pas besoin de la définir ici, en l’occurrence. Les seuls faits décrits par la Cour des comptes et la nature de leur gravité, suffisent à lui donner du sens, de la consistance, de la pertinence. Ce génocide financier fait sous les ordres du chef est effectivement une haute trahison. C’est impardonnable! Pour les autres, les sous-fifres récompensés pour excès de larbinisme et qui ont ajouté leurs mains sales à la curée, des mesures conservatoires s’imposent à eux et doivent pendre les formes suivantes : mise en demeure de rembourser les sommes dérobées des caisses de l’État, immobilisations et confiscations immédiates de tous leurs biens identifiés. En attendant que la justice, pourtant si lente à la grande insatisfaction de tous les justiciables ordinaires au nom de qui elle est rendue, prenne le temps de les faire rendre gorge, de leur réserver les sanctions pénales et civiles qu’ils méritent. Il n’y a plus de temps à perdre dans la reddition des comptes. Le seul soulagement d’un peuple « lambda » en colère, pour continuer à souffrir et supporter de vivre péniblement par la faute de ces aventuriers et prédateurs de la République (APR), c’est de voir ces derniers être poursuivis, arrêtés, jugés, condamnés. Pour l’EXEMPLE et pour l’HISTOIRE!

Ndiaga Loum, professeur titulaire, UQO