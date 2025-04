La construction du poste de santé de Darou Khoudoss vise à améliorer durablement l’accès aux soins pour les habitants de Méouane, Taïba Ndiaye, Darou Khoudoss et des villages environnants. La cérémonie d’inauguration, en présence des autorités locales, des acteurs de la santé et des représentants de la communauté, a été un moment fort. Dans son discours, Mama Sougoufara Fara, directeur général des ICS, a souligné l’importance de cette initiative développée en deux phases : la rénovation et l’équipement de la maternité en 2023, suivis de la reconstruction complète du poste de santé incluant la construction d’un mur de clôture et de logements pour l’infirmier-chef de poste (ICP) et la sage-femme.

‘’Ce projet témoigne de notre attachement à Darou Khoudoss, symbole de solidarité et de collaboration. Nous voulons offrir à la population un cadre de soins moderne, sécurisé et digne. Le personnel médical peut désormais exercer dans des conditions optimales, loin des contraintes des anciennes infrastructures’’, a déclaré M. Fara.

Ce poste de santé, ajoute-t-il, s’inscrit dans la vision à long terme des ICS : renforcer durablement les infrastructures sanitaires au service des populations. Ce projet s’inscrit également dans une dynamique plus large d’engagement des ICS pour la santé, l’éducation, l’accès à l’eau et l’employabilité. Il vient s’ajouter à plusieurs initiatives phares : dons de médicaments, campagnes de dépistage pour les femmes et réfection d’unités hospitalières à Tivaouane.

Parmi les projets phares, la directrice RSE des ICS, Sandrina Gomez, a annoncé le lancement de la campagne ‘’1 000 prothèses pour une meilleure vie’’, qui a permis à 969 bénéficiaires de Dakar et de Mboro de recevoir gratuitement des prothèses, améliorant ainsi significativement leur qualité de vie.

Dans le secteur de l’éducation, les ICS ont financé la construction de dix blocs sanitaires dans des écoles primaires de la région, avec des installations distinctes pour filles et garçons. L'objectif est d'offrir aux élèves un environnement plus sain, propice à l’apprentissage et respectueux de leur intimité et de leur bien-être.

De son côté, Mme Arosa, directrice du poste de santé de Darou Khoudoss, a salué les progrès enregistrés dans la commune. Elle a profité de l'occasion pour solliciter la construction d’une maternité, ainsi que l’acquisition d’équipements médicaux modernes, permettant une prise en charge plus efficace des patients.

