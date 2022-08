Le stade municipal de Kaffrine porte, désormais, le nom du défunt maire El hadji Babacar Gaye. La cérémonie d’inauguration a été présidée par le ministre-maire Abdoulaye Saydou Sow, en présence de la famille du parrain, Youssou Ndour, Ministre conseiller, et des membres de la famille du sport sénégalais.

Ce stade dont les travaux ont été lancés, depuis le 19 décembre 2021 par le ministre des sports Matar Ba, pour un coût global de 475 millions francs CFA, vient d'être livré aux mouvements sportifs kaffrinois par le maire Abdoulaye Saydou Sow qui a en profité pour lancer un message aux jeunes : " Ce beau joyau vous est dédié, donc, vous avez l’opportunité de jouer sur cette pelouse verte symbole de vie qui, non seulement, vous permet d’exprimer toutes vos qualités sportives, vos talents et vos rêves. Chers jeunes permettez-nous de nourrir l'espoir, somme toutes réalistes, de voir un jour naître des talents comme notre très cher Sadio Mané."

Le ministre de l'Urbanisme du logement et de l'Hygiène publique d’ajouter : "Qui sème la bonne graine au bon moment va certainement espérer une bonne récolte. L’occasion vous est donnée, mes chers jeunes sportifs, profitez-en, tout veillant à l’entretien de ce stade tant rêvé." Car, ‘’ce stade de dernière génération, poursuit-il, ne fait que montrer l’ambition de son excellence le président Macky Sall dans notre très chère région. Nous avons un hôpital de niveau 2, la route Kaffrine Nganda, le centre de formation professionnelle et technique, le lycée d’excellence, la sphère administrative, entre autres réalisations. Nous ne faisons que saluer son engagement et sa reconnaissance envers Kaffrine. Merci beaucoup et encore pour Kaffrine."

Abdoulaye Saydou Sow d’ajouter que "ce stade sera au complet, avec la construction d'un terrain de basket et d’autres choses qui vont permettre au sport kaffrinois de se développer sur tous les domaines."

Venu assister à la cérémonie d’inauguration, le ministre conseiller Youssou Ndour a félicité Abdoulaye Saydou Sow, tout en invitant à la jeunesse à plus d 'actions citoyennes. C’est ainsi qu’il a donné rendez-vous aux Kaffrinois pour sa tournée nationale d’animations et de citoyenneté qu’il va démarrer à Kaffrine, dans les semaines à venir.

Le parrain de ce bijou sportif El hadji Babacar Gaye fut le maire qui a assister aux premiers pas de l’actuel maire Abdoulaye Saydou Sow qui a profité de cette cérémonie pour lui rendre un vibrant hommage.

Cette cérémonie d'inauguration du stade municipal de Kaffrine avait réuni beaucoup de personnalités du sport. Elle a été l'occasion pour lancer officiellement les activités de Navétanes à Kaffrine qui pendant trois longues années étaient absentes, à cause du COVID 19 et des travaux de réfection du stade.

MAMADOU FALL