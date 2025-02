Incendie à Guinguinéo 

Les incendies deviennent de plus en plus fréquents dans le département de Guinguinéo, notamment dans les communes de Nguelou et de Gagnik. À cette période de l’année qui coïncide avec la fin des récoltes, les sols sont arides et l'herbe est sèche. Ainsi, il est facile qu'une étincelle provoque un grave incendie. C’est justement ce qui est arrivé au village de Thiki-Sérère, dans la commune de Nguelou.

Une concession de cinq cases en paille a été ravagée par les flammes, créant l’émoi au sein de la famille sinistrée et chez les voisins qui, malgré leur détermination à circonscrire le feu, ont assisté à sa furie, dévorant la maison entière. Même consternation à Gagnik, une commune située non loin de là. Ici, les dégâts causés par les flammes sont plus importants. En effet, en un temps record, cinq concessions sont parties en fumée.

La progression du feu n'a pu être maîtrisée par les habitants du village de Gagnik. Vivres, bétail, foins, tout a été calciné. Laissant les sinistrés dans une désolation immense, d’où l’appel à la solidarité des populations qui interpellent le maire afin que celui-ci leur apporte son soutien. Habib Ndiaye, habitant de la commune, dit tout son regret d’avoir assisté à ce sinistre qui se répète chaque période de l’année.

Pour ce qui est des secouristes, les éléments du centre secondaire d’incendie et de secours de Guinguinéo ont mis les gros moyens pour limiter les dégâts, bien que leurs locaux soient excentrés, en plus de l’accès quasi impossible des lieux des incendies dû à leurs gros engins.

Le sergent Moustapha Niang et l’adjudant Térence Diédhiou, chargés des expéditions des affaires courantes dudit centre, se disent heureux de constater après leurs interventions qu’aucune perte en vie humaine n’ait été enregistrée.