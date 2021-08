L’incendie qui s’est produit hier au Building administratif Mamadou Dia a instauré la psychose à Dakar-Plateau. L’intervention rapide des secours a cependant permis de maitriser le feu, en deux heures de lutte. Il n’y a pas eu de blessés, mais de nombreux dégâts matériels causés par les flammes.

12 h passées de quelques minutes. C’est une scène de panique qui se déroule aux alentours de l’immeuble du Building administratif Mamadou Dia. Ce, suite à l’incendie qui vient de se déclarer, il y a quelques instants, au 10e étage qui abrite deux salles de conférence et un restaurant. Automobilistes, vendeurs et passants ont les yeux rivés au sommet du bâtiment, d’où se dégage de la fumée noire.

Aux premières minutes du feu, c’est le sauve-qui-peut total à l’intérieur de l’immeuble. Alertés par un système d’alarme et d’évacuation, des membres du personnel, plantés aux neuf autres étages, empruntent les escaliers et piquent un cent mètres vers l’extérieur du bâtiment. En un temps record, les forces de défense et de sécurité interviennent par vagues et quadrillent les principales artères menant au Building administratif. Venus en appui aux secours en permanence dans le bâtiment, une dizaine de camions de la brigade nationale des sapeurs-pompiers ceinturent l’immeuble. Les soldats du feu déploient les gros moyens et se lancent dans la lutte contre les flammes au 10e étage du Building administratif Mamadou Dia.

Pendant ce temps, c’est l’ire et la consternation, derrière deux barrières placées sur la chaussée. Peur, angoisse et grogne, c’est tout ce qui se lie sur le visage des occupants du building évacué. Accroupis, bras croisés ou adossés aux murs et à des voitures, ces quelques centaines d’agents n’ont que leurs yeux pour observer la fumée qui sort toujours de la toiture du bâtiment administratif.

L'origine de l’incendie est au centre des discussions. Accroché, cet homme, sous couvert de l’anonymat, vient de déserter le building. Teint clair, chemise rose, badge accroché au cou, il dit tout ignorer de la cause du feu. “Je n’en sais rien. C’est la seule question qui nous préoccupe tous ici”, coupe-t-il court.

Revenant sur les premiers instants de la déclaration de l’incendie, l’agent à la voix meurtrie se livre : “Je suis arrivé dans le building aux environs de 11 h 30 mn. Étant en plein travail, j’ai subitement entendu la sonnerie de l’alarme d’incendie. C’est ainsi que j’ai pris la fuite, en empruntant les escaliers, car les ascenseurs ne sont pas conseillés, dans ces situations. J’ai laissé toutes mes affaires à l’intérieur. Là, je suis obligé d’attendre pour savoir si je pourrais y retourner ou pas.”

Près de lui, Ousmane est venu au travail ce matin avant de sortir. L’homme aux vêtements traditionnels beige fait son retour sur les lieux avec surprise. Il s’explique. “J’étais sorti, il y a quelques instants. Quand je suis revenu, j’ai été très surpris de voir l’immeuble en feu. J’ai tout laissé dedans. Me voilà les mains vides”, dit-il.

Mais malgré tout, Ousmane dit être optimiste, vu la mobilisation et l’engagement des secours. “Je reste serein. Puisque les sapeurs-pompiers sont en train d’éteindre le feu, je garde mon calme. Seulement, je ne sais pas quand la situation sera maîtrisée”, lance-t-il.

Après deux heures de lutte, les pompiers parviennent à éteindre l’incendie déclaré au 10e étage du Building administratif. Ouf de soulagement pour les personnes évacuées qui sont toutefois interdites d’accès à l’intérieur. C’est la grogne dans les rangs des agents qui veulent récupérer leurs affaires et partir.

En effet, les enquêteurs de la Direction de la police technique et scientifique (DPTS), arrivés sur place depuis une trentaine de minutes, entrent en jeu pour mettre en lumière l’origine de l’incendie.

“Il n’y a pas eu de dégâts corporels graves”

Venu constater les faits, Abdou Latif Coulibaly, Ministre Secrétaire général du gouvernement, a fait face la presse vers les coups de 15 h, pour faire le point sur l’état de la situation dans le Building administratif. Il déclare : “Nous avons constaté, aux environs de 12 h 10 mn, un départ de feu au 10e étage du Building administratif Mamadou Dia. Ce 10e étage abrite deux salles de conférence, un restaurant et une cuisine. Les sapeurs-pompiers ont permis de circonscrire le feu uniquement à cet étage et de l’éteindre aux environs de 14 h 10 mn”, relate-t-il.

“Il y a eu des dégâts matériels concernant le faux-plafond du 10e étage dans la partie restaurant. Il y a quelques dégâts sur l’autre partie, mais qui ne sont pas très conséquents. Il n’y a pas eu de dégâts corporels graves. Un mécanisme de sécurité incendie et un système de désenfumage et un système de renouvellement d’air ont permis de sécuriser les occupants. Au moment où nous parlons, le feu est totalement éteint”, rassure le ministre secrétaire du gouvernement.

L’origine de l’incendie inconnue, l’enquête en cours

Abdou Latif Coulibaly informe toutefois que les causes de l’incendie restent pour l’heure indéterminées. Il s’explique : “Les forces de défense et de sécurité qui ont accompagné l’intervention des sapeurs-pompiers, ont été présentes. En collaboration avec tous les techniciens qui sont commis à cette tâche, ils sont en train de mener les investigations techniques qui permettront de déterminer de façon plus précise ce qui a été au départ de l’origine de feu et également expliquer si le système mis en place fonctionne de façon optimale et de procéder à des recommandations”, renseigne le ministre, précisant toutefois que l’incendie s’est déclaré au moment où se tenaient des travaux au niveau du 10e étage.

LT-CL ANGE MICHEL DIATTA, COMMANDANT DU GROUPEMENT D’INCENDIE ET DE SECOURS N°1 “L’opération n’est pas encore terminée...” “C’est aux environs de 12 h 50 mn que nous avons été alertés sur un feu au niveau du Building administratif. Très rapidement, nos unités se sont déployées. Beaucoup de moyens ont été engagés, parce qu’il fallait partir au-delà du niveau sinistré et prendre en compte l’ensemble de l’immeuble. C’est ce qui a fait qu’on a déployé 24 engins de tout le groupement d’incendie et de secours n°1. On a également eu le renfort de la compagnie spéciale de sauvetage et de déblaiement, de même que la compagnie du port. Mais il faut retenir qu’on a une unité sur place qui, après l’éclatement du feu, a procédé très rapidement à l’évacuation de tous ceux qui étaient à l’immeuble. Il n’y a eu ni victimes ni personnes intoxiquées. À l’arrivée du renfort, l’incendie a été maîtrisé au bout de deux heures de lutte contre les feux, les flammes et les fumées. Présentement, l’opération n’est pas encore terminée. Les pompiers sont toujours sur le site pour compléter les opérations de déblaiement et de dégarnissage. Ça va être une opération assez longue, car il faudrait qu’on s’assure qu’il n’y ait aucune reprise de feu dans les coins et recoins de l’immeuble.”

Moustapha Diakhité (stagiaire)