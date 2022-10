Face à la presse hier, le président de l'AS Pikine est revenu largement sur les incidents qui ont émaillé le match qui opposait l'équipe fanion de la banlieue aux insulaires de Gorée. Mamadou Guèye a dédouané l'US Gorée, accusé les supporters du Jaraaf et réclamé une commission d’enquête.

Le championnat professionnel de Ligue 1 de football du Sénégal a repris, depuis maintenant deux journées. Lors de ce 2e acte, l'AS Pikine a migré au stade Iba Mar Diop pour y rencontrer l'US Gorée. L'équipe pikinoise a battu son adversaire par un but à zéro. Contre toute attente, et vu les excellentes relations de sportivité et de fair-play entre l'Us Gorée et l'AS Pikine, ce match, selon le président de l'équipe fanion de la banlieue, a été émaillé d'incidents avec des jets de pierre depuis l'avenue Blaise Diagne.

Cette situation, souligne Mamadou Guèye qui a tenu, hier, un point de presse, les a beaucoup préoccupés et les informations recoupées font état d'une tentative de sabotage des supporters du Jaraaf, depuis la Médina, sur l'avenue Blaise Diagne. "Certains jeunes en maillots du Jaraaf ont été aperçus dans les tribunes et ont été pris en flagrante situation d'échanges d'invectives et de propos malveillants avec les supporters de Pikine. Ce qui nous a confortés dans nos propos, c'est la moyenne d'âge des lanceurs de pierres (entre 18 et 25 ans), très loin du profil du supporter du club insulaire d'un âge assez avancé, le communiqué sorti par l'ASC Jaraaf pour se justifier et menacer ses propres supporters qui seraient impliqués dans cette aventure malheureuse et le fait que plusieurs spectateurs portaient des maillots du Jaraaf et que les jets de pierre provenaient de la Médina, à partir de l'avenue Blaise Diagne’’.

Il réclame une commission d’enquête

Le président d’ajouter : ‘’Face à ces attaques, nos supporters ont naturellement répliqué pour sortir de cette situation et n'eût été l'intervention des forces de l'ordre, les conséquences auraient pu être dramatiques". C’est pourquoi le dirigeant déclare : "Nous fustigeons ces forfaits qui, à coup sûr, ne sont pas le fait des supporters de l'US Gorée, mais plutôt une mauvaise posture de supporters du Jaraaf que le match ne concernait nullement. Nous alertons les autorités du Jaraaf contre cette tentative de sabotage de leurs supporters, même si nous saluons ce communiqué responsable et cet appel à cultiver le fair-play, la fraternité entre nos deux clubs.’’

Il ne s’en arrête pas là. Mamadou Guèye alerte aussi les autorités sportives, fédérales et de la Ligue professionnelle ‘’contre ces provocations gratuites et inappropriées, porteuses de germes de violence aux conséquences incertaines’’.

Il s’adresse aussi à ses propres supporters et les invite à la responsabilité et au calme. ‘’Nous lançons, poursuit-il, un message à la retenue de nos groupes de supporters, pour ne pas répondre à la violence par la violence, non comme un sentiment de peur, mais de responsabilité en direction de la protection et du développement de notre foot local".

Ainsi, Mamadou Guèye demande à la ligue de mettre en place une commission d'enquête pour situer les responsabilités des uns et des autres. Il demande, en outre, à ce que les personnes identifiées soient interdites de stade, car elles n'ont pas leur place là-bas.

Par ailleurs, il souhaite que la commission arbitrale puisse revoir ses choix concernant les arbitres qui doivent arbitrer les prochains matchs de l'AS Pikine. Il justifie cela par le fait que souvent, leurs matchs, surtout quand ils sortent, ne font pas l'objet d'un bon arbitrage, pour ne pas dire qu'il est très critiqué.

