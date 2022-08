François Mancabou a été finalement inhumé hier au cimetière catholique de Saint-Lazare de Béthanie. A cette occasion, ses proches, amis et parents ont salué la mémoire de l’ancien soldat et garde du corps qui a passé sa vie au service des autres.

C’est une foule d’amis, de proches qui est venue rendre un dernier hommage à François Mancabou qui a été inhumé, hier, au cimetière catholique de Saint-Lazare de Béthanie. Ainsi, parents, proches et amis ont dû braver le chaud soleil pour honorer la mémoire de l’ancien garde du corps de l’ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio qu’il a servi pendant dix ans. Après la messe d’enterrement qui s’est déroulée à l’église des Martyrs de l’Ouganda dans son quartier de Dieuppeul où le défunt a passé une partie de sa jeunesse, François Mancabou a été porté en terre sous une grande émotion.

L’amertume se lisait sur les visages de l’assistance qui tous ont parlé d’un homme généreux et honnête, entièrement dévoué à sa famille et à ses amis. Parmi ses proches, le regard meurtri et la mine déconfite, Anaïs Diallo, ancienne sœur d'armes, a du mal à retenir son chagrin. ‘’Ce n’est pas un terroriste. On est meurtri par sa disparition. Il venait souvent me voir chez moi à Rufisque’’, déclare-t-il. Venu assister aux obsèques, Seydi Gassama, Directeur exécutif de la section d’Amnesty International au Sénégal, réclame que toute la lumière soit faite sur cette affaire. ‘’Il faut que la lumière soit faite sur les circonstances de son décès et que les auteurs rendent des comptes. Il est entré en bonne santé au commissariat et il est inacceptable qu’il sorte dans un brancard. La famille veut que justice soit faite. Il n'y a aucune preuve matérielle pouvant lier à une entreprise terroriste’’, martèle-t-il.

Les menaces de la famille envers les auteurs

Même son de cloche pour le nouveau député de Ziguinchor Guy Marius Sagna. ‘’Nous sommes allés aujourd'hui accompagner notre frère François Mancabou à sa dernière demeure et soutenir sa famille, sa communauté mancagne, en ces moments difficiles de tristesse, de douleur. À Clémentine Coly, femme d'un époux assassiné par Macky Sall et des policiers tortionnaires, aux enfants de François Mancabou, enfants d'un père assassiné par Macky Sall et des policiers tortionnaires, je présente à nouveau mes condoléances’’, a-t-il déclaré. Et l’activiste de poursuivre : ‘’Nous exigeons à nouveau lumière et justice sur les conditions inhumaines, cruelles et dégradantes ayant causé la mort de notre frère François Mancabou.’’

Du côté des parents de l’ancien soldat de l’armée sénégalaise, seule l’identification des auteurs de la mort de François Mancabou pourra réellement permettre à la famille de faire son deuil. ‘’François n’est pas membre d’un groupe spécial. Il a été un garde du corps et il a toujours servi avec le sourire. En digne fils mancagne, il est d’une famille noble et il ne pouvait faire ce genre de chose. Donc, nous voulons juste que cette affaire soit éclaircie’’, a déclaré Marcel Nzalé, frère du défunt, avant de proférer des menaces à peine voilées contre les personnes responsables de la mort de François Mancabou. ‘’Toute personne impliquée dans la mort de François n’a qu’à se signaler, car quand on va partir chez nous, les Sénégalais verront ce qui adviendra des auteurs de sa mort. Quand on ira chez nous, tout le monde sera édifié. On fera notre propre autopsie et on saura tous les contours de cette histoire’’, soutient-il.

Pour rappel, François Mancabou a été accusé par les autorités d’appartenance au groupe dit Forces spéciales qui prévoyait des attaques contre des cibles stratégiques comme la Senelec et des intérêts français, en marge des manifestations de l’opposition du 17 juin 2022. Il a été arrêté le 16 juin et gardé à vue à la Sûreté urbaine. Après de graves blessures à la tête, il a été admis à l’hôpital Principal où il décédera le mercredi 13 juillet 2022. Les circonstances de son décès sont au cœur de vives polémiques entre sa famille qui évoque des actes de torture, de tabassage et d’une colonne vertébrale brisée suivis de quatre jours de coma. Tandis que le certificat de genre de mort établi par l’hôpital Principal de Dakar et signé le mercredi 13 juillet par le médecin-capitaine François Ndiaye indique que François Mancabou a succombé à la suite d'une ‘’mort accidentelle’’.

Makhfouz NGOM