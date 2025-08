La prise en charge sanitaire reste encore un lourd fardeau pour de nombreuses familles, surtout en milieu rural. Pour appuyer ces dernières, le Projet de renforcement de la nutrition à Saint-Louis du Sénégal (PRN2S) a remis des fonds de l’entrepreneuriat pour le développement des activités sensibles à la nutrition (Fedan) à hauteur de vingt millions de francs CFA à 75 groupements de femmes dans sa zone d’intervention.

Développer une santé publique accessible et de haute qualité pour tous. Tel est l’objectif dès les dix premières années dans l’Agenda national de transformation qui place la santé des Sénégalais comme la priorité. Malheureusement, malgré les efforts consentis, la prise en charge sanitaire constitue toujours un véritable goulot d’étranglement pour beaucoup de familles. Pourtant, depuis 2013, un document de politique nationale de santé communautaire a été élaboré, servant de cadre de référence pour une participation efficace des populations et de toutes les parties prenantes à l’effort de santé.

C’est dans ce contexte que le projet PRN2S, porté par le consortium Dekkandoo, a décaissé une enveloppe financière de vingt millions F CFA pour améliorer les conditions de santé des bénéficiaires et leurs familles respectives, à travers l'initiative ‘’Japalanté Faju’’, mais aussi accompagner les sites communautaires du département de Saint-Louis dans la détection et la prise en charge précoces de la malnutrition aiguë, modérée pour les enfants. ’’La vulnérabilité est extrême, surtout en milieu rural. Les populations peinent à se soigner dans les structures sanitaires. Notre plan, c'est le développement des activités sensibles à la nutrition, mais on vise à accompagner les groupements de femmes, à développer des activités génératrices de revenus pour améliorer leurs conditions de santé à travers l'initiative ‘Japalanté Faju’, mais aussi accompagner les femmes dont les enfants sont atteints de malnutrition et contribuer aux conditions favorables pour la bonne santé de ces enfants au niveau des ménages. En dehors de l’appui financier, il a été remis aux groupements des pieds de papayers dont la variété permet de récolter après six mois de semis pendant deux ans’’, a indiqué Khaly Mbodj, coordonnateur du projet PRN2S.

Il a invité les groupements de femmes bénéficiaires à faire bon usage des fonds reçus pour permettre à d’autres associations d’en bénéficier. ‘’Nous avons lancé le processus à Rao, mais nous avons aussi fait Gandon, Gandiole et Diamaguene. Donc, toutes les zones d'intervention du projet ont reçu leur fonds Fedan. Il y a d'autres localités qui vont suivre dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Des zones sont déjà en prospection pour voir comment élargir la zone de couverture du projet de renforcement de la nutrition à Saint-Louis’’, a soutenu M. Mbodj.

Toujours dans le cadre de l’initiative ‘Japalanté Faju’, le PRN2S travaille avec l'ONG Agora sur une collaboration qui vise à accompagner les femmes enceintes vivant en milieu éloigné de pouvoir séjourner à Saint-Louis à travers la maison Keur Yaye pour faciliter leur accouchement dans les structures sanitaires avec du personnel qualifié.

D’ailleurs, les différentes autorités locales de la zone d’intervention du projet ont salué l’initiative et promis de l’accompagner pour permettre à leurs populations de bénéficier de la prise en charge sanitaire de qualité et à moindre coût.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS