Pour sa première sortie publique depuis sa nomination, le ministre auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations s’est rendu hier dans les zones inondées des départements de Dakar, Pikine et Guédiawaye. À la fin de cette tournée qui a duré plusieurs tours d'horloge, Issakha Diop a soutenu qu'après la mise en place du gouvernement, le président de la République l’a instruit d'être sur le terrain à l'écoute de la population et d'essayer de trouver des solutions à leurs problèmes.

"Nous avons organisé cette visite d'imprégnation avec l'ensemble des services du ministère de l'Eau et de l'Assainissement pour savoir ce qui se passe réellement sur le terrain par rapport à la situation des inondations. Sur place, nous avons constaté la situation, identifié les problèmes pour essayer, en relation avec nos services, d'apporter des solutions immédiates pour les questions qui peuvent être réglées tout de suite, mais aussi d'envisager des solutions à court et long terme. Ceci se fera après réflexion et études des différents services. Notre objectif est d'apporter une réponse à la question des inondations. Les attentes des populations sont très fortes, mais aussi elles ont eu une analyse objective de la situation, car ayant salué les efforts consentis par l'État.

Depuis l'arrivée du président Macky Sall, il y a eu beaucoup d'améliorations avec des infrastructures qui ont été mises en place avec le Plan décennal de lutte contre les inondations. Ce qui a contribué à soulager les populations. Il reste des choses à faire et des propositions concrètes ont été faites par les acteurs. Toutes ces propositions ont été recueillies. Nous allons travailler sur ces dernières", a confié M. Diop. Il annonce que vendredi prochain, il sera dans les départements de Keur Massar et Rufisque avant d'entamer une tournée dans les régions.