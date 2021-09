L’Etat veut aller vite dans la résolution de la lancinante question de l’assainissement de Touba. Avec les averses qui se sont abattues dans la cité religieuse, entraînant le débordement de la station de stockage du bassin de Keur Niang et détruisant une partie des bassins aménagés de Darou Rahmane, les ministres de l’Intérieur, de l’Hydraulique et de l’Emploi ont effectué une visite de travail et de terrain dans ladite localité. Antoine Félix Diome a annoncé un programme d’urgence de 4 milliards pour régler les problèmes d’inondations.

Keur Niang, quartier de la ville de Touba-Mosquée, a été la première étape de la visite de travail effectuée par les ministres de l’Intérieur, de l’Hydraulique et de l’Emploi. Dans ce quartier qui abrite la station de stockage des eaux, les populations, par la voix de leur porte-parole Maka Thiam, ont fait part de leurs ressentis à la délégation ministérielle. Monsieur Thiam de dire : ‘’Votre arrivée ici est trop tardive, parce que depuis le 15 août, nous vivons une situation intenable. Nous sommes sous les eaux, nous ne travaillons plus et survenons difficilement aux besoins de nos familles respectives. Ce que je déplore, c’est que toutes ces autorités locales qui sont autour de vous n’ont rien entrepris pour essayer de nous aider à sortir de l’eau, depuis le 15 août. Elles ne sont même pas accessibles. Et aujourd’hui, elles sont avec vous, alors que lorsque nous avions besoin d’elles, elles étaient invisibles. Nous voulons une solution durable et non des rafistolages.’’

Après avoir écouté Mahé Thiam, le ministre de l’Intérieur a répondu : ‘’Vous êtes très responsables. Je dois vous avouer que tant qu’on ne trouvera pas de solution à ce problème, on ne sera pas tranquille. Ce que vous devez savoir est que l’endroit où nous nous trouvons est une cuvette. Ce qui fait que l’eau pénètre très rapidement. Le problème, c’est que d’autres réseaux ont été augmentés et le bassin n’avait pas cette capacité. La capacité de pompage du bassin est de 2 800 m3. Nous avions discuté avec un technicien, auparavant, qui nous a dit que c’était impossible.’’ Le ministre d’ajouter : ‘’Ensuite, nous avons fait appel à Mamadou Guèye de la SVTP (Sénégalaise de voirie de travaux publics et de génie civil) dont je dois vous préciser que Serigne Mountakha nous a dit que s’il devait choisir, il allait porter son choix sur lui. Lorsque nous avons discuté avec Mamadou Guèye et le directeur de l’Onas, j’ai appelé le chef de l’Etat qui nous a demandé de choisir son entreprise et de lui faire un virement de 1 milliard séance tenante, sur un budget de 4 milliards. Le travail ne pourra pas finir d’ici le Magal, sous risque de gâter les installations de l’Onas et de l’Ofor.’’

‘’Avec le changement climatique noté ces derniers temps, les précipitations ont beaucoup augmenté. Le président a demandé que le plan Orsec soit déclenché et c’est ce qui a été fait. Pour les solutions qui seront apportées aux problèmes d’inondations causées par le débordement des bassins de stockage de Keur Niang et de Darou Rahmane, les techniciens ont proposé qu’un plan d’urgence de 4 milliards soit mis en place. Je me suis retrouvé hier (samedi) avec Mamadou Guèye, le directeur de la SVTP et le directeur de l’Onas. Pour la phase d’urgence, un milliard a été viré dans les comptes de l’entreprise SVTP de Mamadou Guèye et le travail sera fait le plus rapidement possible’’.

Sur le terrain, les engins de la SVTP ont débuté les travaux de curage, d’évacuation des eaux qui constituent le trop-plein des bassins.

Assainissement : Une 2e phase de 23 milliards

A Touba, le gouvernement a aussi annoncé la mise en phase d’un programme d’assainissement. Il s’agit de mettre fin aux nuisances causées aux populations. Une deuxième phase est annoncée par Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, et va coûter 23 milliards de francs. ‘’Dans le cadre du programme dit des dix villes, la ville de Touba a déjà bénéficié d’un projet de 15 milliards F CFA, qui est en train d’être finalisé et cela concerne l’assainissement des eaux usées. Concernant le dispositif de l’assainissement de l’eau pluviale, il y a le bassin de Keur Niang. Mais avec les quantités de pluies reçues, la station a atteint ses limites’’, constate le ministre.

De ce fait, ajoute-t-il, ‘’il faut, à en croire les techniciens, accroitre la capacité de pompage. Cependant, au-delà de cette solution d’urgence qui vise à sortir ces quartiers sinistrés de l’eau et de les sécuriser, nous avons le programme de la deuxième phase du plan d’assainissement d’eaux pluviales de la ville de Touba, d’un montant de 23 milliards dont les 5 milliards sont destinés au renforcement du réseau existant et à la réhabilitation dudit réseau. Les 17 milliards seront destinés à créer d’autres stations de pompage et à mettre aussi d’autres canalisations dans d’autres quartiers pour pouvoir sécuriser la ville’’.

L’autre volet qui a occupé la visite de travail des ministres est celui relatif à l’approvisionnement en eau potable de la cité religieuse.

Approvisionnement en eau potable : un programme de 100 milliards élaboré

Au ministre de l’Intérieur et à sa délégation, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a fait savoir que plus de 40 % de l’eau en provenance des forages est perdue. Ce serait dû, d’après le porte-parole du khalife, ‘’à la vétusté du réseau de distribution. Le khalife avait confié que la solution de ce problème ne peut provenir que de l’Etat. Je rappelle qu’un cabinet d’expertise avait été engagé, l’année dernière. Il ne reste qu’à passer à l’étape de l’application. La phase d’exécution de ce programme est de 100 milliards. Ces travaux vont permettre de résoudre définitivement ce problème d’approvisionnement en eau potable de la cité religieuse. Je dois dire que ce problème a trop duré, parce que datant depuis un demi-siècle’’.

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre d’ajouter : ‘’Le moment venu, les décisions prises seront connues de tous. En dehors de la réalisation du complexe scolaire Cheikh Ahmadoul Khadim, le khalife n’a d’autre préoccupation que l’assainissement et une bonne distribution d’une eau de qualité à Touba. Touba est la deuxième ville, en matière de démographie, et l’Etat est conscient de ses devoirs envers les populations qui y vivent.’’

MAMADOU GUEYE, PDG DE LA SENEGALAISE DE VOIRIE, DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL ‘’Le grand curage qui est fait va booster les rendements’’ ‘’Dans une dizaine de jours, nous aurons à poser 8 km. Nous avons pu localiser deux pompes de grande capacité qui seront disponibles la semaine prochaine. Chacune des conduites va donner entre 450 et 500 m3/h et les deux vont alimenter la conduite qui sera posée. Le grand curage qui est fait va booster les rendements et sauf une pluie très, très exceptionnelle, toutes les eaux pourront être évacuées à Darou Rahmane. Après le Magal, nous allons poser une seconde conduite, avant de les enterrer. Aujourd’hui, on doit rajouter 1 000 m3/h, et après le Magal et la pause de la seconde conduite, il y aura 2 000 m3/h et si on pompe 24 heures, cela fera 48 000 m3/j, en plus de ce qui était évacué. Ce qui signifie que les populations ne seront plus confrontées à ce problème de débordement. Concernant le site de Darou Rahmane aussi, nous allons nous organiser avec les populations, pour relier les deux bassins et augmenter le site de stockage. La capacité sera triplée et il n’y aura plus de débordement vers la route.’’

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)