La nouvelle directrice générale de l'hôpital Principal de Dakar a été installée hier dans ses nouvelles fonctions. Une occasion pour le médecin-général de brigade Fatou Fall de dévoiler ses cinq objectifs.

Après 42 mois à la tête de l'hôpital Principal de Dakar, le médecin-général de brigade Mame Thierno Dieng a été remplacé par le médecin-général de brigade Fatou Fall. Lors de la cérémonie d'installation, cette dernière a décliné sa feuille de route axée autour de cinq points. Il s’agira pour elle d’améliorer la qualité d’accueil des patients de l’hôpital, de réduire les temps d’attente en caisse et les services ambulatoires, de la digitalisation, du déploiement d’un système de gestion hospitalière et du paiement mobile pour désengorger les caisses.

‘’Avec la digitalisation, nous comptons transformer les services de l’hôpital par le lancement d’une plateforme externe pour faciliter l’accès à l’information des services hospitaliers. Le déploiement d’un système de gestion hospitalière pour autonomiser les procédures administratives, notamment la planification de rendez-vous et la délivrance des résultats d’analyse. Il sera aussi question de développer des solutions de paiement alternatives, notamment mobiles pour lutter efficacement contre le désengorgement au niveau des caisses de soins externes’’, énumère la toute nouvelle directrice de cet établissement sanitaire.

Me Sidiki Kaba fait les éloges du directeur sortant

Venu présider la cérémonie marquant à la fois les adieux aux armes du médecin-général de brigade Mame Thierno Dieng et l’installation de son successeur, Madame le médecin-général de brigade Fatou Fall, le ministre des Forces armées a fait les éloges du premier nommé.

Maitre Sidiki Kaba souligne que le médecin-général Dieng a marqué son magistère par de nombreuses réalisations en équipements, infrastructures, mais surtout en innovations. Entre autres, les pavillons Gorée et Teranga, les services de rhumatologie et de dermatologie-vénéréologie, l’unité de néphrologie-hémodialyse ont vu le jour.

L’apothéose de sa carrière de médecin est, dit-il, sa contribution à la construction de la polyclinique internationale - un des projets phares du président de la République - qui sera livrée dans les prochains mois. Ainsi, il va intégrer désormais la 2e section des généraux.

S’agissant du médecin-général de brigade Fatou Fall, le ministre a rappelé qu'en la nommant au grade de général de brigade, le chef suprême des armées, ayant seul la prérogative de nommer à tous les emplois militaires, en vertu de l’article 45 alinéa 2 de la Constitution, a écrit une nouvelle page de l’histoire du Sénégal en faisant d’elle la première femme élevée au grade de général des armées du pays.

Selon lui, son intégration de l’École militaire de santé, le 2 septembre 1985, et sa nomination de médecin-lieutenant en 1992 auguraient déjà une carrière très prometteuse. "Vous avez connu un parcours fait d’abnégation, de ténacité et de persévérance, qui a forgé votre personnalité dans les corps de troupe à l’hôpital de Ouakam, au Centre médical de garnison du groupement de soutien de l’armée de l’air, mais surtout à l’occasion de votre déploiement comme médecin-chef de l’hôpital de niveau 2 à Harper, au Liberia. L’hôpital Principal que vous connaissez bien, pour l’avoir intégré en 2003, après plusieurs stages, vous aura permis d’intégrer le cercle restreint des professeurs agrégés du Val-de-Grâce en gastroentérologie. Au demeurant, avec les qualités qui sont les vôtres, nul doute que l’hôpital Principal fera encore un saut quantitatif et qualitatif dans la prise en compte de la santé de nos concitoyens et des hôtes et amis étrangers vivant parmi nous", a soutenu le ministre à l'endroit de la nouvelle patronne de l'hôpital Principal de Dakar.

CHEIKH THIAM