Lors de la session ordinaire de l’année 2021, du Conseil supérieur de la Fonction publique locale, le ministre de collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires a confié que le projet de mise en place de Fonction publique locale est en train d’avancer. Il reste juste quelques points qui sont en train d’être diligentés par ses équipes.

L’élaboration de la feuille de route concernant la Fonction publique locale a été faite, il y a de cela quelques mois. Selon le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, elle avait obéi à une démarche partenariale et inclusive, qui leur a valu, le 25 mai dernier, la signature, par le Président Macky Sall, de trois décrets d’une importance décisive dans le parachèvement de la réforme. Il s’agissait des décrets N° 2021-668 modifiant le décret 2011-662 du 1er juin 2011 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l’Administration générale des Collectivités territoriales, celui du N° 2021-669 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du centre national de la fonction publique locale et de la formation et enfin le N°2021-670 fixant le régime commun des concours prévus pour l’admission des différents corps de fonctionnaires des collectivités territoriales.

Cinq mois après, une session ordinaire de l’année 2021, du conseil supérieur de la Fonction publique locale a été organisée. D’après Oumar Guèye, il s’agit d’un cadre d’échanges et de dialogue. Sur les 14 points de la feuille de route, il y a eu beaucoup d’avancées sur quasiment tous les points. ‘’Dans le cadre de la mise-en-œuvre de cette fonction publique locale, nous sommes dans une phase ascendante. Elle est effective actuellement dans les collectivités territoriales, avec beaucoup d’avantages pour les travailleurs. Il y a un certain nombre de points qui restent et qu’il va falloir accélérer. Il s’agit du passage de l’IPRES vers le FNR, qui est un dossier sur le lequel, nous allons travailler. Nous avons tenu une bonne réunion qui a répondu à toutes les attentes’’, confie le ministre.

Par ailleurs, Omar Guèye a informé les agents territoriaux que, suite à la modification de l’article 35 du décret N°2011-662 du 1er juin 2011 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l’administration générale des collectivités territoriales par le décret N° 2021-668 du 25 mai, la commission ad hoc d’intégration (CAHI) procédera au réexamen des dossiers de demande d’intégration des agents concernés qui le souhaitent.

CHEIKH THIAM