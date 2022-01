A moins d’une semaine des élections locales de janvier 2022, l’ONG Jamra appelle les différentes parties prenantes au calme et à la paix, pour éviter toutes formes de violences durant ces scrutins. ‘’L’ONG Jamra n’est pas une donneuse de leçon, encore moins une spectatrice, mais elle est de la société civile et d’une manière ou d’une autre, elle compte peser de tout son poids de régulateur, de stabilisateur et de pacificateur pour une cohésion sociale dans la paix’’, lit-on dans un communiqué. L’organisation se réjouit ‘’des positions courageuses et généreuses de nos khalifes généraux et des autorités du clergé catholique’’. Elle encourage, par la même occasion, tous ceux qui s’investissent pour la paix et la stabilité du pays à savoir, entre autres, la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, le Cadre unitaire de l’islam, Samma Jammi Rewmi, afrikajom Center, les plateformes des femmes pour la paix, Anda Sama Djikoyi, l’Association nationale des imams et oulémas du Sénégal, etc.

...‘’L’histoire du Sénégal ne s’arrête pas en 2022. C’est donc un devoir et une obligation pour chaque Sénégalais d’œuvrer pour la paix et la stabilité du pays et chacun doit jouer sa partition pour le triomphe de la vérité, de la justice et de la démocratie. C’est donc dans l’intérêt exclusif de ce pays que nous aimons tous, que nous demandons humblement, mais solennellement à tous les responsables politiques, les mouvements citoyens, les syndicalistes, les médias, les acteurs de la société civile et le peuple à joindre leurs voix et leurs forces afin d’user de l’influence de chaque entité pour bannir toutes formes de violences physiques ou verbales de l’espace politique, mais surtout social’’, indique-t-on.

L’ONG Jamra rappelle, en outre, que, quelle que soit l’issue des scrutins, ceux qui auront la charge de diriger les collectivités locales seront confrontés aux mêmes problèmes que leurs prédécesseurs, à savoir les crises économiques, la Covid-19, le VIH, les drogues, l’injustice, la corruption, le réchauffement climatique, le chômage, le poids de la dette, la crise des valeurs… dans un environnement mondial encore plus difficile. ‘’Il leur appartiendra de trouver des stratégies innovantes pour faire face à tous ces maux et de renforcer les capacités des jeunes, des femmes et des adultes sur le bon vivre ensemble et la gestion citoyenne de la cité afin de mieux prendre en charge les besoins et préoccupations de la population communale’’.