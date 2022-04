Il devient désormais ex président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Jean-Claude Brou va déposer ses bagages à Dakar où il va remplacer, à la tête de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, son compatriote Tiemoko Meyliet Koné. Ce dernier vient d’être nommé vice-président de la Côte d’Ivoire. Jean-Claude Brou, lui, devient le nouveau gouverneur de cette banque.

Dans un texte de toutinfo.net, il est rappelé que Jean-Claude Brou a démarré sa carrière professionnelle au Fonds monétaire international (FMI) en 1982, d’abord en tant qu’économiste, puis comme économiste principal chargé de plusieurs pays africains et particulièrement le Sénégal où il a été affecté en tant que représentant-résident du FMI pour deux ans (1990-1991). Il a occupé ensuite le poste de conseiller économique et financier du Premier ministre de la Côte d’Ivoire de 1991 à 1995. En 1996, il est nommé directeur de cabinet du Premier ministre, poste qu’il conservera jusqu’en 1999. Il fut aussi le président du Comité national des privatisations et mena à ce titre un important programme de réformes conduisant à la privatisation de 70 entreprises publiques opérant dans divers secteurs économiques (agro-industrie, télécommunications, chemin de fer, banque).

...Le Dr Jean-Claude Brou a également travaillé pendant huit ans à la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Il a occupé successivement les postes de directeur des Relations internationales, en particulier chargé des politiques d’intégration économique dans l’Union monétaire ouest-africaine (Uemoa) et de directeur des Etudes jusqu’en 2005. Il a ensuite dirigé le Département des études économiques et de la monnaie, avant d’être nommé conseiller spécial et contrôleur général, supervisant les directions de l’audit et de la prévention des risques de 2007 à 2008.

Avant de rejoindre le gouvernement, Jean-Claude Brou a été consultant auprès du Premier ministre de la République démocratique du Congo (RDC) dans le domaine de la réforme des entreprises publiques et le développement du secteur privé (2009) et a occupé le poste de représentant-résident de la Banque mondiale pour le Tchad, de 2010 à 2012.

Le nouveau président de la Commission de la CEDEAO est titulaire d’un Doctorat (Ph. D) en sciences économiques (1982) et d’une Maitrise (MBA) en finance (1980) de l’université de Cincinnati (Ohio, USA). Il a obtenu une Maitrise à l’université nationale de Côte d’Ivoire (1976). Il a également été chargé de cours au Département d’économie de l’université de Cincinnati (Ohio). Jean-Claude Kassi Brou a publié deux ouvrages : ‘’Adjustment Program in Sénégal’’ (1988 – IMF Survey) et ‘’Privatisation en Côte d’Ivoire : Défis et Pratiques’’ (2008 – l’Harmattan, Paris).