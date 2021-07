Les premiers résultats des athlètes sénégalais aux Jeux olympiques Tokyo-2020 ne sont pas fameux. Sur les quatre déjà apparus, seule la tireuse Chiara Costa a reste encore en lice. La spécialiste du Skeet, classée 25e, essayera de décrocher l’une des six places qualificatives en finale, lors du 2e tour prévue ce matin (9 h).

Les Jeux de Tokyo-2020 sont lancés officiellement, vendredi dernier, avec la cérémonie d’ouverture. Les athlètes sénégalais ont démarré leurs compétitions, ce samedi. Les premiers résultats enregistrés sont plutôt décevants. Sur les quatre qui ont effectué leur entrée en lice, seule la tireuse Chiara Costa reste en course. La spécialiste du skeet féminin (tir au plateau) s’est qualifiée pour le 2e tour, en occupant la 25e place sur 28, samedi dernier. Elle compte 67 points à l’issue de ses trois passages lors du premier tour.

Après une première bien réussie, avec un sans-faute (25 points sur les 25), la Sénégalaise a manqué d’adresse lors des deux derniers passages, marquant successivement 20 puis 22 points. L’Italienne Diana Bacosi et la Chinoise Wei Meng dominent la course avec 75 points chacune. Elles ont réussi le carton plein sur les trois passages (25/25).

Le 2e tour qualificatif pour la finale de l’épreuve est prévu ce matin (9 h). Six places sont en jeu. Chiara compte sept points de retard sur la Française Lucie Anastassiou (6e) et la Thaïlandaise Isarapa Imprasertsuk (5e) qui ont le même nombre de points (72).

Le rêve est donc permis pour la tireuse sénégalaise, qui devra faire preuve de plus de concentration sur tous ses tirs pour renverser la tendance.

Par contre, les choses se sont mal déroulées pour les trois autres Sénégalais qui ont effectué leur apparition sur les différentes aires de jeux à Tokyo. C’est le cas de l’escrimeuse Ndèye Binta Ndiongue, première des athlètes sénégalais à descendre sur la piste, qui faisait face à la Chinoise Lin Cheng. L’épéiste sénégalaise n’a pas fait le poids devant son adversaire qui s’est imposée largement sur le score de 15 à 6. Ibrahima Diaw, non plus, n’a pas créé la surprise en tennis de table. Le pongiste sénégalaise a été défait par le Singapourien Zhe Yu Clarence Chew qui l’a défait par 4 à 2.

Ce dernier a remporté la première manche (11-4), mais le Sénégalais s’est rebiffé en égalisant au 2e set sur le même score. Malheureusement, Diaw n’a pas su maintenir cette dynamique et a perdu largement la 3e manche (11-3). La 4e a été très serrée. Le pongiste singapourien a pris le dessus à l’usure (11-13), au bout de 11 minutes de jeu. Le Sénégalais a réduit le score (2-3) en remportant largement la 5e manche (11-3). Il n’a pas réussi à égaliser au 6e set dominé par son adversaire (10-12).

Jean-Pierre Bourhis est l’un des athlètes sénégalais présents à Tokyo à avoir déjà pris part à une phase finale de JO. Classé 18e à Rio, en 2016, le kayakiste comptait faire mieux au Japon. ‘’J’espère me servir des erreurs commises à Rio. Je pense que l’expérience et l’entraînement m’ont permis de progresser. Mon objectif sera d’entrer en finale et à partir de là, tout deviendra possible’’, avait-il déclaré après l’obtention de sa qualification. L’exploit ne s’est pas réalisé, malheureusement pour lui. Classé 14e lors du premier tour (un temps de 109,16), Bourhis a été éliminé au 2e passage où il a été relégué à l’avant-dernière position (16e, avec un temps de 110,93).

Les cinq athlètes qui restent sont les nageurs Jeanne Boutbien (110 m nage libre), et Steven Aimable (100 m papillon) qui entrent en lice respectivement mercredi et jeudi prochains. Le judoka Mbagnick Ndiaye (+100 kg) montera sur le tatami ce vendredi 30 juillet, le spécialiste du 100 m haies Louis François Mendy sera en piste le 3 août prochain et le lutteur Adama Diatta le 6 août.

LOUIS GEORGES DIATTA