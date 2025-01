Journée ‘’setal sunu reew’’

La berge du fleuve Sénégal est le site retenu dans la région de Matam pour le lancement de l’édition de la journée de nettoiement ‘’Sétal sunu réew’’ prévue le 1er février, a informé jeudi le gouverneur Said Dia.

‘’Pour la journée de nettoiement, la berge du fleuve a été choisie dans la région. Ce site est une vitrine de la région de Matam, surtout pour ceux qui viennent de la Mauritanie par le fleuve. Il faut améliorer l’hygiène sur cet endroit en évacuant toutes les ordures’’, a-t-il dit au cours d’une rencontre avec les parties prenantes à cette journée d’investissement humain. Le chef de l’exécutif régional estime que ce site doit être bien nettoyé pour qu’il soit encore plus fréquentable.

Said Dia a souligné que les jeunes, les femmes, les chefs de village et les ‘’bajenou gox’’ ont adhéré à ce choix et ont tous promis de faire le nécessaire pour que la mobilisation soit réussie. ‘’Chaque préfet a élaboré un plan d’action pour cette journée. Les moyens ont aussi été dégagés. Tout est fin prêt pour que cette journée soit une grande réussite. Nous comptons sur les populations pour une forte mobilisation’’, a-t-il déclaré.

Des sites ont également été retenus dans les deux autres chefs-lieux de département, Kanel et Ranérou, et les arrondissements pour cette journée. Lors des précédentes journées, des sites comme les hôpitaux de Matam et de Ourossogui, la gare routière régionale, les abords des cimetières de Matam ou encore le marché de Ourossogui avaient été choisis par les autorités.