Une journée de reboisement organisée samedi dernier a été le prétexte pour l’équipe Tolou Keur de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye de communiquer sur les enjeux et les objectifs d’une méthode agriculturale importée du Brésil. De part et d’autre, de nouveaux plants ornent une allée dans l’enceinte de cet établissement sanitaire. D’autres arbustes sont plantés au premier plan, à l’entrée du jardin, afin de réaliser une haie brise-vent.

En amont, l’équipe Tolou Keur, composée de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte (ASERGMV) dans le cadre du programme ‘’Xeyu Ndaw Yi’’, a fait pousser 1 800 arbres en trois ans, d’après son porte-parole. Organisé en cercles concentriques, le champ produit des plantes médicinales et nourricières, notamment des fruits et des légumes. Les fientes de la volaille servent de fertilisants avec la poudre de paille. Les jeunes de Tolou Keur sont organisés en groupement d’intérêt économique (GIE).

En marge de la journée, le secrétaire général de l’ASERGMV, Mady Bathily, a souligné l’importance pour son agence de promouvoir des emplois verts et bâtir un modèle de développement économique intégrant la valorisation du potentiel économique. Pour sa part, l’ingénieur agronome, responsable de la formation des jeunes, a centré ses propos sur l’approche mixte (plantes médicinales et arbres fruitiers) favorable à la ‘’fertilisation des sols’’.

Selon Aly Ndiaye, le programme a donné lieu à une formation des formateurs (60 jeunes à Dakar et dans d’autres zones du pays). La journée a aussi été l’occasion pour les femmes de présenter les ‘’fruits’’ de la récolte : une calebasse d’aubergine amère, de gombo, des sirops à base de gingembre et une tisane au goût de moringa.