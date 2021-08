La journée de recueillement, de lecture du Coran et des Xassaïdes de Serigne Touba a vécu. Par milliers, les fidèles mourides ont répondu à l’appel du khalife général des mourides qui a prié pour un bon hivernage et la fin de la pandémie de la Covid-19.

Le khalife général des mourides est préoccupé par la pandémie de la Covid-19. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké continue de multiplier les gestes pour barrer la route à cette pathologie qui décime le monde. ‘’Nous prions pour que Dieu fasse partir cette pandémie et nous gratifie d’un bon hivernage’’, a dit, hier, à la fin de la journée de prières, Serigne Mountakha. ‘’J’ai voulu, à travers cette initiative, rappeler aux chanteurs de ‘Qacidas’ que leur mission première est de déclamer ces paroles et écrits de Serigne Touba. Nous demandons à tous de retourner vers Dieu, parce que persuadé de la proximité entre Serigne Touba et Dieu... Prions et adorons Dieu le Tout-Puissant...’’, a-t-il dit.

Lors de cette journée, tout a été mis en œuvre pour que les gestes barrières tels qu’édictés par les blouses blanches ne soient pas foulées aux pieds par les fidèles. Mouhamadou Lamine Diouf, membre de la commission communication de la grande journée ‘’Qacida’’, indique d’ailleurs que toutes les mesures requises ont été prises pour que les recommandations des médecins soient respectées à la règle. ‘’Des séances de sensibilisation ont été organisées avec l’apport du médecin-chef du district sanitaire qui rappelait toutes les règles. Et comme vous l’avez remarqué, toutes les dispositions ont été prises pour éviter la propagation du virus. On a mis en place des ‘xurel’ partout dans la ville’’, a-t-il dit. Dans la ville, partout, il y avait des personnes commises à la tâche pour remettre des masques et des gels hydro-alcooliques aux fidèles.

Hier à Touba, environ 1 500 Dahiras avaient effectué le déplacement pour lire et chanter les écrits du saint homme de manière continue, de l’aube à la prière de Takussan. Les abords de la grande mosquée étaient pris d’assaut par les membres du Dahira Muqadimatul Kidam. Le président de la commission sociale de cette structure qui s’occupe de la grande mosquée déclare que ‘’les hommes et les femmes sont séparés. C’est une organisation parfaite qui est mise en place. Il y avait environ 500 personnes postées au niveau des différentes allées qui mènent vers la mosquée. La communication a eu un très grand impact auprès des fidèles qui ont tous respecté les recommandations du khalife, ainsi que les gestes barrières’’.

Boucar Aliou Diallo