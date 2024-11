Le séminaire international de judo s’est tenu, hier à Dakar, sur les nouveaux changements du règlement pour le prochain cycle olympique. Les experts de la Fédération internationale de judo (FIJ) ont décerné un satisfécit à l’organisation de l’événement.

Dakar est la capitale mondiale de l’arbitrage du judo. La Fédération internationale de judo (FIJ) a tenu un séminaire, hier, sur la nouvelle réglementation en vue du nouveau cycle olympique. Cette cession de formation, animée par des experts de la FIJ, a regroupé 40 arbitres venus d’un peu partout du globe. ‘’Nous avons le plaisir d'organiser un séminaire mondial de la FIJ pour mettre à niveau l'arbitrage. Les experts ont commencé par parler de tous les changements qui vont arriver pour le prochain cycle avec le nouveau règlement qui arrive. Dakar est donc le dernier point de réglage. C'est tellement important pour le Sénégal d'abriter ce séminaire. Il y a une cinquantaine de participants (les arbitres et les entraineurs)’’, a indiqué le président de la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA).

Selon Ababacar Ngom, l’organisation est un succès. ‘’C'est un événement mondial qui appartient à la FIJ, qui a labellisé la qualité de l'organisation. J'en profite pour remercier Madame la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture qui nous a encouragés à tenir cet événement. Nous sommes dans de bonnes dispositions. L'examen pour les arbitres est prévu pour demain. L'organisation de cet événement, c'est un challenge pour le Sénégal que nous avons réussi par le nombre de participants’’. Ce séminaire sera suivi, ce mercredi, d’un examen pour la licence continentale FIJ. Cette licence permet à tous les arbitres titulaires de n'importe quel pays de travailler sur l'ensemble des continents sans restriction. Le président de la FSJDA a aussi regretté le nombre limité de Sénégalais ayant pris part au séminaire et devant subir l’examen. ‘’C’est peut-être dû au déplacement, le problème d'hébergement parce que Diamniadio n'est pas facile d'accès. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent l'expliquer’’, a-t-il tenté d’expliquer.

Il y a eu un retour favorable des experts de la FIJ sur l’organisation du séminaire international et de l’examen. ‘’Je suis venu à plusieurs reprises en Afrique, mais la première fois au Sénégal. L'organisation a été d'un grand niveau. Je félicite la Fédération sénégalaise de judo qui a fait un très bon travail. Je ne le dis pas non pas pour tresser des lauriers, mais c'est sincère. Tout est nickel, le choix des lieux pour ce séminaire et pour l'examen de demain’’, s’est réjoui le secrétaire à la commission d'arbitrage de la FIJ. Tonino Chyurlia a bien apprécié le comportement des récipiendaires. ‘’Lorsqu'il y a examen, les candidats sont vraiment anxieux. Mais la réaction qu’ils ont eue pour des gens qui sont sous pression, la participation a été bonne’’.

L’arbitre italien a aussi noté une progression du judo et de l’arbitrage africain. ‘’J'ai travaillé avec le Sénégal et l'Union africaine de judo. Il y a vraiment du progrès. Cela est matérialisé par la présence de l'Union africaine de judo à la Commission de supervision de la FIJ. C'est une chance pour l’Afrique de pouvoir continuer à progresser. Ils ont déjà fait deux Jeux olympiques, ils vont continuer à travailler. C'est une chance pour l'Afrique d'en profiter. Avoir un superviseur à la FIJ prouve la qualité de l'arbitrage africain. Nous avons aussi Fary Sèye dans le Judo World Tour et certains aussi sont en train de venir. Nous avons bon espoir que le judo africain va continuer à progresser et l'arbitrage aussi’’.

LOUIS GEORGES DIATTA