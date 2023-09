Accusé à tort, Baye Sidy Diop recouvre la liberté. En prison depuis lundi, le parquet a requis sa relaxe. Il était jugé pour violences et voie de fait sur Anne Marie Diokh.

Dans son rôle de représentant de la société, le ministère public a la latitude de requérir à charge ou à décharge. Même si ce dernier cas de figure n’est pas récurrent, il n’est pas inexistant. Le cas de Baye Sidy Diop en est une parfaite illustration. Jugé à la barre du tribunal d’instance de Dakar, ce dernier marié et père de trois enfants a échappé aux affres de l’incarcération grâce au réquisitoire du parquet.

C’est difficilement qu’il a rejoint le prétoire pour répondre des chefs de violences et voie de fait que lui reproche la demoiselle Anne Marie Diokh. Celle-ci qui n’a pas obtenu gain de chose dans cette procédure raconte que Baye Sidy Diop s’est présenté à elle comme un policier. Alors qu’elle attendait tranquillement un bus, dit-elle, Baye Sidy lui a demandé de se décaler un peu, car du chanvre indien était enterré à l’endroit où elle se trouvait. Ne s’arrêtant pas là, la demoiselle soutient que celui-ci lui a intimé l’ordre de le suivre dans un immeuble.

Une fois arrivés dans la chambre, Anne Marie raconte que Baye Sidy lui a demandé de se déshabiller. Ce qu’elle a fait, déclare-t-elle en tremblant. Mais, elle renseigne qu’un individu a interrompu Baye Sidy dans son élan. A l’en croire, ce dernier lui a demandé de se rhabiller avant de l’inviter à le suivre dans une autre maison. Finalement, relate-t-elle, son dessein ne s’est pas réalisé, car il a été soupçonné par des passants.

Sauvée des griffes de cet homme, elle a porté plainte avec l’aide de son cousin qui travaille, selon elle, au commissariat de Grand Yoff. « Pourquoi tu as déposé plainte contre Baye Sidy Diop ? Il ne t’a pas violentée », lui a demandé la juge : « j’ai déposé plainte, parce qu’il m’a demandé de me déshabiller », a répondu Anne Marie Diokh.

Des propos contestés par Baye Sidy Diop. L’homme qui a réussi à se tenir debout grâce à sa béquille affirme ne s’être jamais rendu dans une maison avec la partie civile. Depuis le mois de décembre, je me déplace avec cette béquille. « J’ai eu un accident qui a considérablement réduit ma mobilité. Il m’est impossible de monter des escaliers. Elle ne dit pas la vérité », a-t-il dit.

D’après lui, c’est avant le magal qu’il a fait la connaissance d’Anne Marie Diokh. Vendeur de téléphone portable, il renseigne que celle-ci voulait acquérir chez lui un Iphone XR. N’ayant pas assez d’argent, elle lui avait promis de repasser. Ainsi, relate-t-il, le jour des faits, alors qu’il était dans sa boutique, la plaignante l’a appelée. « Elle m’a dit de la rejoindre chez la vendeuse de beignets. Une fois sur place, elle m’a même taquiné sur ma façon de me déplacer. Ensuite, elle m’a dit qu’elle n’avait pas assez d’argent pour retourner chez elle, car elle revenait de chez son frère. A l’en croire, celui-ci n’était pas chez lui. Je lui ai proposé de rentrer ensemble. En cours de route, elle m’a même dit qu’elle avait faim et je lui ai acheté un sandwich et une boisson. Il ne s’est rien passé entre nous », s’est-il défendu.

Prenant la parole, la déléguée du procureur de la République a souligné la cohérence des propos du prévenu. D’après elle, il a tenu les mêmes propos, depuis l’enquête préliminaire. Selon la représentante du ministère public, ils ont eu du mal à qualifier les faits qui ont valu à Baye Sidy Diop sa comparution. A l’en croire, si celui-ci a été placé sous mandat de dépôt, c’était uniquement pour lui éviter des représailles. C’est la raison pour laquelle, le parquet a ordonné qu’il soit conduit au pavillon spécial.

Relaxé des fins de la poursuite sans peine ni dépens, c’est en larmes que Baye Sidy Diop a quitté la salle.