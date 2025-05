Retrouvailles à L’APS 

La section Synpics de l'Agence de presse sénégalaise (APS) et le collège des délégués a tenu, hier, sa troisième édition de la Journée de retrouvailles, d'intégration et d’échanges. La rencontre s’est déroulée à la place du Souvenir africain et a réuni tous les travailleurs de cette entreprise. D’après le secrétaire général du Synpics/APS et coordonnateur du collège des délégués, Abdou Cogne Sall, cette édition n’est qu'une continuité.

“Cet événement poursuit son objectif de rassembler les travailleurs de l'APS en poste à Dakar et dans les différentes régions du Sénégal, en y associant les anciens, dans le but de maintenir le lien”, a-t-il déclaré. Cette année, l’APS a choisi comme thème la ''Protection de l'emploi et garantie des droits des travailleurs, gages d'un climat social stable''. Une occasion d’exposer les préoccupations et de faire un plaidoyer pour l’amélioration des conditions de travail des agents.

Il s’agit, entre autres, de doter l’APS d'un siège, de renforcer les moyens logistiques et l’application intégrale de certains accords. Cette journée de retrouvailles a été placée sous le patronage du directeur général de l'APS, Momar Diongue, qui a salué cette initiative qui concourt au maintien du climat social au sein de l'entreprise. Monsieur Diongue a également pris note des revendications adressées par le syndicat.

La rencontre a vu également la participation des anciens directeurs généraux de l’APS, notamment Thierno Amadou Sy, Mamadou Koumé et du député Guy Marius Sagna. Pour cette troisième édition, l'APS a choisi les journalistes Adama Diouf Ly et Sokhna Bator Sall comme marraines, deux collègues honorées pour leur parcours et leur rôle d'encadreur dans la rédaction centrale de l'APS.