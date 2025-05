Les projecteurs sont à nouveau braqués sur Sadio Mané. L’attaquant sénégalais est en train de réaliser une fin de saison tonitruante avec une efficacité retrouvée, illustrée par le quadruplé réalisé lundi dernier, lors de la victoire éclatante d’Al-Nassr (9-0) contre Al-Akhdoud.

Sans Cristiano Ronaldo, Al-Nassr a enregistré la plus grande victoire de son histoire, en s’imposant 9-0 face à Al-Akhdoud. En l’absence de la super star portugaise, c’est une autre vedette qui a porté le club de Ryad au pinacle. Sadio Mané s’est fort bien illustré en inscrivant quatre buts.

Aligné au milieu derrière le Colombien Duran, dans un 4-2-3-1, avec Yahya et Otavio sur les côtés, l’ancien Messin a aggravé le score en inscrivant le quatrième but d’Al-Nassr, sur penalty (45e+6, 4-0). Au retour des vestiaires, Duran a planté son deuxième but de la rencontre (52e, 5-0). Mané lui a emboîté le pas en réalisant son doublé à la 59e mn (6-0). Le Sénégalais a poursuivi son festival en claquant deux autres buts dans la foulée (64e et 74e). C’est le premier quadruplé de sa carrière. Le Sénégalais a été sensationnel à tel point qu’il a obtenu la note parfaite de 10/10, accordée par Flashscore. Il fait partie de l’équipe type du week-end de Flashscore dans laquelle il compose le duo d’attaque avec le Norvégien Alexander Sorloth, qui a également réalisé un quadruplé lors de la victoire de l’Atlético Madrid face à la Real Sociedad (4-0). L’attaquant norvégien a réalisé un triplé en quatre minutes, le plus rapide de l'histoire de la Liga.

Le double Ballon d’Or africain porte son total à 13 réalisations en 29 apparitions cette saison en Saudi Pro League. Il devient ainsi le deuxième meilleur buteur (10 passes décisives) de son équipe, derrière Ronaldo (23 buts). Sadio est le quatrième meilleur artificier africain du championnat saoudien, derrière le Marocain d’Al-Shabab Hamdallah (21 buts), le Gabonais d’Al Qadisiya Pierre-Emerick Aubameyang et le Comorien d’Al Kholood, Maolida, qui comptent chacun 14 réalisations.

Une régularité remarquable

La performance de Sadio Mané, lundi dernier, est la suite d’une bonne dynamique qui a démarré la seconde moitié du mois d’avril. Après deux rencontres sans marquer, il a retrouvé le chemin des filets sur la pelouse d’Al Qadisiya, malgré la défaite d’Al-Nassr (2-1). L’ancien goleador de Liverpool a enchainé les bonnes prestations en trouvant le cadre lors des quatre matchs suivants.

C’est le buteur sénégalais le plus régulier durant les quatre dernières semaines, tous championnats confondus, en marquant au moins un but en cinq rencontres successives. Il a inscrit huit buts en cinq matchs, contre seulement cinq en vingt-quatre journées, entre août et mi-avril. Cette période a été marquée par un passage à vide qui a même impacté son rendement en équipe nationale. Le champion d’Afrique est resté aphone en sélection depuis quatre matchs, teintés de prestations moyennes. Ce qui lui a d’ailleurs valu des critiques sévères de part de certains Sénégalais.

‘’Je suis sans doute le joueur le plus critiqué du Sénégal, mais cela ne me dérange pas. Chacun a le droit d’avoir son opinion, cela ne change en rien ma motivation pour l’équipe et mon pays’’, avait répondu le joueur à la fin de la rencontre, en mars dernier, face au Togo (2-0), comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Depuis cet épisode, le meilleur marqueur de l’histoire de l’équipe nationale du Sénégal semble s’être remis en question.

Un nouvel élan

Après la trêve internationale de mars dernier, la productivité de l’attaquant des Lions a pris une autre trajectoire. Il a été décisif lors des deux victoires d’Al-Nassr face à Al-Hilal (1-3) de Kalidou Koulibaly et Al-Riyadh (2-1) en délivrant à chaque fois une passe décisive. Il s’en est suivi la série de huit buts en cinq matchs (toutes compétitions confondues). Cette bonne dynamique sonne comme une nouvelle impulsion dans la carrière de Sadio Mané. Cela tombe bien pour son club qui est loin d’avoir assuré une place en Ligue asiatique des champions. Classé 3e, avec 63 pts, le club de Ryad ne compte qu’une seule longueur d’avance sur le 4e, Al Qadisiya (62 pts), et deux sur le 5e Al-Ahli d’Édouard Mendy.

A trois journées de la fin du championnat, la bataille s’annonce ardue. Al-Nassr va jouer deux fois à domicile contre Al-Taawon (8e, 41 pts) et Al Khaleej (11e, 34 pts), avant de se rendre à Al-Fateh (13e, 33 pts) pour la dernière journée.

C’est également une bonne nouvelle pour Pape Thiaw, qui pourra compter sur lui pour la prochaine fenêtre internationale de juin. Les Lions vont affronter en amical l’Irlande (le 6 juin) et l’Angleterre (le 10 juin).

LOUIS GEORGES DIATTA