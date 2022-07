A peine un mois après le décès de sa mère, le mineur M. Gueye a subtilisé des bijoux d’une valeur de 40 millions de francs CFA avant de fuguer. Le gamin, né en 2004, a écoulé la marchandise à vil prix auprès du bijoutier Ibra Guèye. Qui a été appréhendé et jugé hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.

C’est son père Ibrahima Gueye qui a donné l’alerte. Ce, après avoir constaté que des bijoux en or d’une valeur de 40 millions appartenant à sa défunte femme et à lui ont disparu. Le père de famille, expert-comptable de son état, a rapidement soupçonné son fils mineur. Auprès des enquêteurs, il a expliqué que son fils avait fugué, le 22 mars, en emportant une montre et un bracelet de sa mère. Il était revenu le 28 mars, à l'insu de tous les membres de sa famille, pour dérober d'autres bijoux et des boutons de manchettes. Après investigations, il a retrouvé son fils sur les deux voies de Liberté 6.

Interrogé, le gamin a révélé avoir cédé les bijoux à Ibra Guèye qui lui a donné 350 mille francs CFA, puis 500 mille francs. L'enquête a permis l'interpellation du mis en cause, le 4 avril. Il a confirmé les dires du garçon, en reconnaissant avoir acheté l'ensemble des biens à 900 mille francs.

Placé sous mandat de dépôt, Ibra Guèye a comparu hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour recel. A la barre, le comparant a déclaré qu’il ignorait l’origine frauduleuse des bijoux. Né en 1982, ce père de famille domicilié à Pikine a avoué néanmoins que le mineur lui a vendu cinq montres en or. Le jour de la transaction, a poursuivi le bijoutier, le gamin était en compagnie de son ami Fabrice. « Je lui ai réparé d'abord une chaîne. Le gamin m'a dit, ensuite, qu'il a hérité des montres de sa mère, depuis trois mois. Ce sont des montres en cuir serties d'or. J'ai acheté de bonne foi », a raconté le prévenu.

Poursuivant, il a ajouté que : « le fils du plaignant est en classe de Terminale. Il est majeur. Il a dit aux enquêteurs avoir acheté de la drogue avec l'argent. Il n'a pas 18 ans. Son père a diminué son âge. Je ne suis jamais parti chez lui. J'ai fondu les bijoux un mois plus tard, avant de les céder à 1,4 million francs. C’était 60 g ».

Alors qu’il a été traqué plusieurs jours avant d’être appréhendé par les limiers, Ibra a soutenu qu’il s’est rendu de son propre chef auprès des autorités policières. « La partie civile veut me faire condamner, alors que je suis un soutien de famille. Je me suis rendu au commissariat central, lorsqu'on m'a dit que la police était à mes trousses. Le vol a été perpétré avant le mois de ramadan », a-t-il déclaré.

Conscient de la culpabilité de son fils, la partie civile Ibrahima Guèye n’a réclamé que la somme de 20 millions de francs CFA pour dédommagement. A la suite du représentant du ministère public qui a requis un an d’emprisonnement ferme contre Ibra Guèye qui est un multirécidiviste, les avocats de la défense ont sollicité une application bienveillante de la loi.

L’affaire mise en délibéré, la décision sera rendue le 29 juillet prochain.

MAGUETTE NDAO