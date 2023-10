Le centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack a abrité, du 15 au 20 octobre, un camp gratuit de chirurgie de la cataracte. D'après une note parvenue à notre rédaction, plus de 1 500 personnes ont bénéficié d'une opération gratuite de la technologie phaco par laser, grâce à l'appui de l'ONG Direct Aid Society, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale et l'équipe de chirurgiens ophtalmologistes égyptiens de l'Oeil du monde. Selon le coordonnateur de ce camp de chirurgie oculaire, Mawla Oumar Barry, la situation géographique de cette région fait que la demande est très importante.

C'est cela qui motive leur choix. "Kaolack est une ville-carrefour, ce qui fait qu'après notre camp organisé en 2022, nous avons décidé de revenir cette année pour essayer de satisfaire la demande et par la grâce de Dieu, nous avons pu faire mieux que l'année dernière", s'est-il réjoui. Cette année, ajoute-t-il, 1 059 personnes ont pu bénéficier d'une opération par laser et d'ici la fin du camp de chirurgie, plus de 1 500 patients pourraient être opérés par les six médecins ophtalmologistes égyptiens de l'Œil du monde mobilisés pour l'occasion.

...Pour sa part, le président de la Commission médicale du centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass, Dr Kalid Ly, a vivement remercié l'ONG qui, pour la seconde fois, est présente à l'hôpital pour l'accompagner "dans sa mission sociale". "L'ONG aide les patients qui n'ont pas les moyens de bénéficier d'une chirurgie de cataracte simple à plus forte raison d'une chirurgie de cataracte par laser. Donc, ces patients qui n'ont pas les moyens ont aujourd'hui bénéficié de la plus haute technologie de traitement de la cataracte.

C'est la plus rapide, la moins douloureuse, mais en termes de coût elle est la plus chère. Mais pour ces malades-là, elle est totalement gratuite. Donc, au nom de Madame la Directrice de l'hôpital empêchée, nous remercions l'ensemble des collaborateurs de Direct Aid, mais aussi le ministère de la Santé, parce que tout ceci est de sa volonté et de son initiative", a-t-il souligné. Selon Dr Ly, ces camps de chirurgie gratuits de la cataracte sont en train de se multiplier dans ce pays. Pour rappel, cette année encore, comme en 2022, Direct Aid et le Programme national de la santé oculaire au Sénégal se sont fixé comme objectif de faire opérer 15 mille patients de la cataracte à travers tout le Sénégal pour réduire considérablement le taux de cécité dans le pays.