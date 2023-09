Le parti de Macky Sall, dans le département de Keur Massar, salue le choix porté sur Amadou Ba. Ibrahima Ndiaye, un de ses responsables, renseigne qu’ils ont pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour sa victoire à la prochaine Présidentielle. Dans cette perspective, ils ne vont pas verser dans le double langage. ‘’Qu'ils se le tiennent pour dit : nous serons intraitables contre tous ceux qui ont décidé de défier le président Macky Sall, de contester son autorité et de scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis.

Nous nous voulons d'une clarté absolue. BBY du département de Keur Massar n'a qu'un seul et unique candidat et il s'appelle Amadou Ba ! À ceux qui ont décidé de s'emmurer dans un silence assourdissant, qui ont manifestement un agenda caché, nous les mettons publiquement en garde et leur rappelons qu’il ne sera jamais question pour nous d'être des témoins impuissants et inactifs face à leur démarche ingrate et lâche de fragilisation de notre coalition. Pour leur propre gouverne et pour celle de l'opinion, nous leur rappelons que l'heure est venue qu'ils clarifient leur position et qu'ils choisissent leur camp. Le nôtre est connu de tous.

Il ne laisse libre cours à aucune forme de polémique. Le candidat pour lequel nous battrons campagne pour le conduire vers la victoire s'appelle Amadou Ba. Dans cette dynamique, une grande campagne de parrainage sera lancée tout juste après le Gamou, pour une collecte massive de signatures au profit de notre candidat’’, a confié le directeur commercial de la Lonase.