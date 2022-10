L’éducation étant une des compétences transférées aux collectivités territoriales, la mairie de Kolda a offert, ce vendredi 28 octobre, des fournitures scolaires d’une valeur de 20 millions FCFA aux élèves des 35 écoles élémentaires et préscolaires de sa commune.

La municipalité de Kolda n’a pas lésiné sur les moyens pour doter les élèves d’équipements scolaires nécessaires. Le maire de la commune a débloqué environ vingt millions de FCFA pour acheter de vingt cinq (25) mille cahiers, mille sacs, 100 paquets de nattes et autres fournitures scolaires, pour accompagner les parents d’élèves, les enseignants, les élèves en ce début de rentrée scolaire. Le premier magistrat de la commune de Kolda, El Hadji Mame Boye Diao, permet ainsi à de milliers d’enfants d’emprunter la route de l’école en toute tranquillité.

L’inspecteur de l’éducation et de la formation, Birame Tine, a dit toute sa reconnaissance et toute sa satisfaction pour ce geste de haute portée de la mairie. « Nous saluons le geste qu’il vient de faire et qui vient à son heure. Ce geste est ancré directement dans notre politique sociale nationale et la protection sociale prend en charge les couches vulnérables », a-t-il salué.

Venu présider cette cérémonie de remise, le préfet de Kolda, Diadia Dia, a indiqué que « cette action vise à aider les parents d’élèves à supporter les difficultés liées à la rentrée scolaire, avant d’adresser « ses félicitations au maire de la commune pour ce geste de haute portée ».

Touché par cette action spontanée du maire, Samba Baldé, un des parents d’élèves venu assister à cette cérémonie, a dit toute sa reconnaissance à l’endroit du maire.

Au cours de cette cérémonie, le maire Mame Boye Diao a aussi annoncé la création dans un délai d’un mois, d’une bibliothèque municipale. « Lequel instrument, dans un premier temps, au moins, recueillera trois (3) mille ouvrages qui vont être complétés par toutes les productions littéraires qui ont été faites par les écrivains de Kolda ». « Dans cette bibliothèque municipale, il y aura un rayon Kolda qui permettra à nos jeunes apprenants de découvrir ce qui nous avons comme réalité socioculturelle ».

NFALY MANSALY