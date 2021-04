Malgré les efforts consentis par l’Etat du Sénégal dans la région de Kolda, force est de constater qu’il y a énormément de chantiers inachevés. Parmi ces derniers, se distinguent le complexe frigorifique, l’université, la ferme du domaine agricole communautaire, l’abattoir moderne, le pont Hilèle, entre autres. Pourtant, pensent des jeunes qui ont fait face à la presse hier, leur mise en service pourrait permettre aux jeunes d’avoir de l’emploi.

Le démarrage des travaux de l’université, du lycée technique, du complexe frigorifique, du pont Hilèle, de l’abattoir moderne, du domaine agricole communautaire, etc., avait donné de l’espoir à plus d’un Koldois. Les travaux devraient être accomplis dans les normes, mais aussi dans les délais. Mais les années passent et leur espoir fond comme du beurre au soleil. Car les travaux avancent à pas de tortue.

Dans toute la région, le constat est le même : des bâtiments inachevés et d’autres à peine entamés. Ce qui pousse les habitants à se poser mille et une questions qui restent sans réponse. Certains, frustrés par cette situation tentent d’analyser la situation, de l’expliquer. Ainsi, d’aucuns pensent que ‘’le président Macky Sall accorde peu d’importance à cette partie sud du Sénégal’’. C’est pourquoi les travaux n’avancent pas. D’autres affirment qu’après avoir largement gagné les élections dans cette partie du Sénégal, le président Sall n’a plus besoin d’eux et ne s’intéresse guère à leurs problèmes.

Mais le doute est là. D’ailleurs, les sources d’’’EnQuête’’ ne s’accordent pas sur le pourquoi de ces retards. Une partie d’entre elles avance l’argument du manque d’argent ; l’autre accuse les entrepreneurs qui auraient procédé à des surfacturations.

La création du Dac tient à cœur les jeunes

Quoi qu’il en soit, les jeunes s’impatientent. L’achèvement de la construction de ces infrastructures pourrait constituer une réponse à leur chômage. ‘’Les travaux de construction de l’université de Kolda, entamés depuis trois ans, tardent. L’université devait obligatoirement être opérationnelle parce qu’elle va permettre à des milliers de jeunes d’y travailler’’, explique avec amertume Papis Baldé, Président du Conseil régional de la jeunesse de Kolda. Il ajoute que ‘’la région de Kolda est dépourvue d’infrastructures de base et d’unités de transformation de produits locaux. Et l’université, en attendant, devrait jouer ce rôle de récepteur pour offrir aux populations de l’emploi’’. Il est autant impatient de voir sortir de terre ‘’le domaine agricole communautaire’’. ‘’C’est un projet qui nous tient à cœur, parce qu’à terme, il peut offrir 5 000 emplois directs’’, croit-il savoir. Ainsi, prévient-il, ‘’nous ne pouvons pas laisser les choses en l’état. Nous voulons que ces structures soient mises en service le plus tôt possible. Ce qui devrait commencer par l’achèvement de leurs travaux’’. Aussi, ces jeunes réclament des unités de transformation de l’arachide, du fait que Kolda est en passe de devenir le second bassin arachidier, indique Papis Baldé.

D’après le président du Conseil régional de la jeunesse de Kolda, ‘’aujourd’hui, tout le monde a constaté que le bassin arachidier se déplace vers la région de Kolda, mais la transformation des graines se fait encore à Kaolack. Il va falloir que l’Etat s’adapte à ces réalités. L’Etat doit déplacer certaines unités de transformation qui vont permettre à la jeunesse de participer massivement au développement de l’agriculture. Il faut que le président Macky Sall encourage les populations de Kolda en leur permettant d’avoir des unités de transformation sur place’’, demande Papis Baldé.

Lui et ses camarades pensent que la classe politique koldoise est la cause de tous leurs maux. ‘’Les populations de Kolda n’ont pas d’avocats au niveau central pouvant plaider leur cause. Aucun acte, ni geste n’est fait pour pousser l’Etat à achever les travaux. Cela prouve nettement que nous manquons de leaders politiques capables de faire comprendre au président de la République les préoccupations des Koldois’’, ont-ils regretté lors du point de presse.

‘’Chaque ministre qui vient à Kolda fait sa promenade en promettant la création d’emplois, l’achèvement des travaux des chantiers démarrés depuis belle lurette, la mise en place d’unités de transformation de produits locaux, le financement des groupements de femmes et de jeunes porteurs de projet. Mais une fois qu’ils quittent le terroir, ils oublient les promesses et les engagements pris devant tous’’.

Ainsi, malgré les énormes potentialités économiques dont dispose Kolda, la région peine à sortir de son marasme économique.

NFALY MANSALY