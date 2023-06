À travers un communiqué de presse, la société Kopar Express a dénoncé le gel de tous ses avoirs auprès des banques présentes au Sénégal, sur l’ordonnance du juge du deuxième cabinet d’instruction du tribunal de grande instance de Dakar. Ce, depuis le 26 mai. Selon Kopar Express, depuis l’arrestation de leur prestataire et associé Seydou Nourou Ba, la société continue d’être la cible des autorités. ‘’Nous avons toujours affirmé notre disponibilité et notre entière collaboration dans les procédures en cours, conformément au cadre légal et réglementaire.

Étant donné que notre société n’a aucune autre vocation que de mener légalement ses activités financières afin de bénéficier de la solidarité nationale aux catégories les plus dévalorisées à travers des financements participatifs, des dons et des collectes de fonds dont les transactions afférentes sont régulièrement constituées. Elle est donc loin de toute contingence qui serait de nature à atteindre la sûreté de l’État ou à menacer le fonctionnement normal des institutions’’, confie la société Kopar.

‘’Nous appelons les autorités sénégalaises à reconstituer et à reconsidérer leur regard vis-à-vis de Kopar Express, une société exclusivement sénégalaise qui aurait dû être une fierté nationale, compte tenu de ses services novateurs sur le marché de la fintech et de sa présence dans plusieurs pays de la sous-région. Donc, la décision de geler tous nos avoirs bancaires n’était pas nécessaire ni utile à la manifestation de la vérité’’, lit-on dans le communiqué. D’ailleurs, poursuit-on, ‘’Kopar Express reste déterminée à continuer à offrir une plateforme permettant à la solidarité collective de se manifester en soutien à tous les citoyens en détresse sanitaire ou sociale et à toutes les associations qui auront le besoin de lever des fonds au service des populations’’, a-t-elle promis.