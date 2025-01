L’adéquation entre la formation et l’insertion professionnelle est un enjeu crucial pour le Sénégal. Dans un pays où le chômage, en particulier celui des jeunes, reste élevé, il est impératif de renforcer les liens entre les systèmes éducatifs, de formation professionnelle et le marché du travail. L’absence de cette adéquation freine l’employabilité des jeunes et le développement économique national.

1. Contexte et défis actuels

Un décalage persistant : Les formations dispensées dans les écoles, lycées et universités ne répondent pas toujours aux besoins spécifiques du marché du travail. Beaucoup de diplômés peinent à trouver un emploi dans leur domaine de compétence.

Faible implication des entreprises : Les employeurs ne participent pas suffisamment à l’élaboration des curricula ou à l’offre de stages, ce qui limite l’expérience pratique des jeunes diplômés.

Économie informelle dominante : Près de 90 % des emplois au Sénégal se trouvent dans l’informel, rendant difficile l’alignement entre formation classique et opportunités d’emploi.

Manque de coordination : Il existe un déficit de concertation entre les acteurs clés, notamment l’État, les institutions de formation et le secteur privé.

2. Les conséquences de l’inadéquation

Chômage des jeunes diplômés : De nombreux jeunes sortent du système éducatif sans compétences directement applicables au marché de l’emploi.

Sous-emploi et migration : En l’absence d’opportunités, une grande partie de la jeunesse sénégalaise opte pour des emplois précaires ou cherche à émigrer.

Frein au développement économique : Le pays perd un capital humain précieux, ce qui limite son potentiel de croissance et d’innovation.

3. Les facteurs clés de l’adéquation formation-insertion

Analyse des besoins du marché : Une étude régulière des secteurs porteurs et des métiers en demande est nécessaire pour ajuster les formations.

Promotion de la formation professionnelle et technique : Ces filières offrent des débouchés plus directs que les formations généralistes, mais elles restent souvent sous-évaluées.

Partenariats public-privé : Impliquer les entreprises dans la définition des contenus de formation et dans l’accueil des stagiaires permet de répondre aux attentes du marché.

Innovation pédagogique : Intégrer des approches modernes telles que l’apprentissage par projet, les stages de longue durée et les certifications professionnelles reconnues.

4. Les solutions pour renforcer l’adéquation

Création d’un observatoire national des emplois et des compétences : Cet organisme aurait pour mission d’identifier les tendances du marché du travail et de guider les politiques éducatives.

Développement de formations modulaires : Adapter les formations pour qu’elles soient courtes, ciblées et ajustables aux évolutions rapides des métiers.

Renforcement des passerelles : Favoriser la transition entre les différents niveaux d’éducation et la réorientation professionnelle pour les apprenants.

Soutien aux secteurs porteurs : Encourager les formations dans les domaines tels que l’agriculture, les énergies renouvelables, les TIC, le tourisme et les services, qui offrent de réelles opportunités d’emploi.

5. Exemple de bonnes pratiques

Le modèle dual : Inspiré de l’Allemagne, ce système combine formation en entreprise et enseignement théorique, garantissant une insertion rapide des jeunes sur le marché de l’emploi.

Les Centres de Formation aux Métiers : Au Sénégal, les CFPT comme le 3FPT sont des structures prometteuses qu’il faut renforcer et étendre.

L’adéquation entre formation et insertion est non seulement une nécessité mais aussi une opportunité pour transformer le Sénégal. En modernisant les systèmes éducatifs, en impliquant davantage les entreprises et en valorisant les métiers techniques et professionnels, le pays peut améliorer l’employabilité des jeunes, réduire le chômage et stimuler son économie. Il s’agit d’un impératif pour assurer un avenir inclusif et durable à la jeunesse sénégalaise.

Alioune Ndiaye Expert en développement international

Écrivain

Militant de la Transformation Nationale