Après l’annonce d’un énième renvoi du procès du maire de Mermoz Sacré-Cœur, dans le cadre de l’affaire Ndiaga Diouf, des affrontements entre policiers et partisans de la coalition Yewwi Askan Wi dont il est le candidat à Dakar aux prochaines locales, ont été notés, hier. D’ailleurs, les leaders du Pastef Ousmane Sonko, du Grand parti El Hadj Malick Gackou et Barthélémy Dias himself ont été arrêtés, détenus avant d’être libérés.

‘’Un test pour l’opposition et sur ses capacités de mobilisation de la jeunesse, comme ce fut le cas en mars 2012''. C’est ainsi qu’’’EnQuête’’ alertait, dans son édition de ce mercredi, le danger qui tournait autour du procès en appel du maire sortant de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, dans le cadre de l’affaire Ndiaga Diouf.

Face à cette éventuelle deuxième vague de violence dont tout le monde redoutait, les forces de l’ordre s’étaient déjà préparées. Ainsi, tôt dans la matinée d’hier, elles ont mis en place, aux alentours du palais de la République, à divers d’autres endroits de la capitale sénégalaise également, un important dispositif sécuritaire.

Dans ce cadre d’ailleurs, toutes les voies menant au tribunal où devait comparaître Barthélémy Dias ont été barricadées. Et les entrées dans le bâtiment étaient filtrées. Le dossier a été appelé très tôt, à 9 h précisément. Barthélémy Dias n’était pas encore sur place. D’après l’un de ses avocats, Me Khoureichy Bâ, son retard est indépendant de sa volonté, puisqu’il est sorti très tôt de chez lui pour pouvoir arriver à l’heure. Au même moment, de nombreux journalistes s’étaient regroupés devant le palais de Justice de Dakar, attendant l’arrivée du candidat de la coalition Yewwi Askan Wi. Avant son arrivée, il est annoncé un énième renvoi du procès.

En effet, il est retenu une nouvelle date, le 1er décembre prochain. Ce, à la demande de l’un des co-prévenus. ‘’La Cour d’appel vient de tenir son audience pour juger en appel l’affaire de la fusillade dont la mairie de Mermoz Sacré-Cœur avait été le théâtre en 2011. Cette affaire a été vidée devant le tribunal correctionnel de Dakar. Et Barthélémy Dias avait interjeté appel de la peine le condamnant à deux ans d’emprisonnement dont six mois ferme. La peine avait déjà été purgée, mais il avait pour principe de décider de faire appel. Cette affaire donc est venue au rôle de la cour depuis 2018, ensuite a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à aujourd’hui’’, a d’abord rappelé Me Khoureychi Ba, avocat de Barthélémy Dias.

Selon lui, l’absence du principal prévenu et des autres avocats de la défense est le motif évoqué par la cour. ‘’Un seul prévenu a pu se présenter physiquement à la barre. Le représentant du parquet général, l’avocat général à cette cour, pensait donc que le dossier devait être retenu’’, dit-il. ‘’Bien que la cour ait commencé son audience à une heure assez raisonnable, monsieur Barthélémy Dias est sûrement pris dans les bouchons, parce qu’il avait déjà quitté son domicile. Il avait pris les dispositions pour être là. Mais il se trouve qu’il y a des embouteillages et ça a joué sur son absence ainsi que sur celle de mes confrères, parce qu’il y a des avocats constitués qui n’étaient pas là. Du côté de la défense, j’étais le seul à être présent. Le président de la chambre a estimé que l’affaire n’est pas en état d’être jugée. Donc, il l’a renvoyée, à juste titre, à une audience qu’il estime être raisonnable’’, a-t-il expliqué, soutenant que toutes les dates les arrangent et que les avocats sont à la disposition de la justice.

La montagne a accouché d’une souris

Malgré l’annonce du renvoi, M. Dias ne fera pas volte-face. En compagnie d’Ousmane Sonko et de Malick Gackou, sous l’escorte d’une foule, il a souhaité se rendre à la mairie de Dakar qu’il veut conquérir, refusant d’emprunter la direction que lui imposaient les hommes en tenue. Il a donc voulu forcer le passage. Mais son convoi sera bloqué au niveau de la Médina par les forces de l’ordre qui n’ont pas hésité à tirer des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Les choses ont alors très vite dégénéré et il s’en est suivi des arrestations dont celles du leader du Pastef Ousmane Sonko, du maire de Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Dias et du leader du Grand Parti Malick Gackou. Embarqués dans le fourgon de la police, ils ont été escortés et emmenés au camp Abdou Diassé. Ce n’est que dans l’après-midi qu’ils ont été libérés sans qu’aucune charge ne soit retenue à leur encontre.

Ainsi, il n’y a pas eu d’incidents majeurs, si ce n’est cet accident annoncé par Ousmane Sonko. En effet, il a déclaré qu’une voiture de la Bip a fauché une jeune fille qui serait en réanimation.

Malgré tout, il y a eu moins de dégâts qu’on ne l’aurait pensé, avec l’appel à la résistance lancé par des leaders de Yewwi Askan Wi d’abord, puis de Barthélémy Dias lui-même. ‘’La convocation à comparaître de Barthélémy Dias ce mercredi, devant la 3e chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar, s’inscrit dans la logique de harcèlement judiciaire auquel Macky Sall se livre contre ses opposants, à la veille de chaque compétition électorale. Le contexte et le timing ne laissent aucun doute sur les soubassements politiques de cette convocation’’, avait déclaré la coalition Yaw, invitant par cette occasion ‘’les Sénégalais attachés à la justice et à la démocratie à se rendre massivement au palais de Justice pour dire non au harcèlement contre Barthélémy Dias’’.

Du côté de la mouvance présidentielle, certains leaders avaient appelé les jeunes à descendre sur le terrain pour faire face à Sonko et Barth, mardi soir. Les déclarations de guerre se sont ainsi multipliées. La montagne a accouché d’une souris.