L’OIF choisit le Bénin 

Le Bénin sera finalement le premier pays africain à accueillir la Mission économique et commerciale de la Francophonie (MECF), prévue en juin 2025. Dans un communiqué, l’organisation revient sur les raisons de ce choix.

‘’Le Bénin se distingue par son environnement favorable aux affaires, sa stabilité politique et sa position stratégique en tant que hub régional en Afrique de l’Ouest. Cette édition sera l’occasion de promouvoir son potentiel et de créer un cadre unique pour les investisseurs, les entreprises et les institutions économiques francophones désireux de nouer des partenariats stratégiques’’, lit-on dans le communiqué. Initiés par l’OIF, les MECF visent à renforcer les opportunités d’affaires et d’investissement entre les pays francophones, tout en accompagnant les entreprises dans leur diversification vers de nouveaux marchés.

Le modèle met l’accent sur les aspects suivants : le financement accru des entreprises participantes ; la coopération renforcée entre l’organisation et le pays hôte ; et enfin une collaboration étroite avec le secteur privé. Ce choix intervient quelques semaines après l’assemblée générale qui s’est tenue en France et qui avait vu l’absence pour la première fois du président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Comme quoi, c’est aussi une nouvelle redistribution des cartes au sein de cette organisation qui compte 93 États et gouvernements.