La crise climatique nécessite une coopération internationale renforcée

La planète est durement éprouvée ces dernières semaines. Des inondations massives en Allemagne et en Europe occidentale ont coûté la vie à des centaines de personnes, des villages entiers ont été emportés par de fortes pluies en Chine et en Inde. Une tempête de grêle s’est abattue sur l'Italie en plein été, la Grande-Bretagne et la Suisse ont été surprises par un temps sauvage et pluvieux. La Sardaigne, la Grèce et la Sibérie ont été frappées par des incendies de grande ampleur. En Californie, les températures ont atteint des records inédits de 56 degrés Celsius, donnant aux habitants l'impression d'étouffer dans un véritable four. Donc, même ceux d'entre nous qui ne sont pas très au fait des changements climatiques sont tourmentés par ce qui se passe autour de nous.

L'important rapport publié cette semaine par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est un sérieux signal d'alarme pour nous tous. Nous devons changer nos habitudes et passer à un mode de vie et à une économie qui soutiennent - et non qui perturbent - le climat, la nature de la planète Terre.

Les témoignages des centaines de scientifiques qui ont participé à la rédaction de ce rapport, sur la base de 14 000 études scientifiques diverses et bien établies, sont extrêmement importants. Le temps du changement est venu. Le changement est toutefois difficile et nous avons besoin d'exemples de réussite, d'apprentissage par les pairs et de technologies qui nous aideront à passer à une économie à émissions nulles d'ici 2050 et à réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité d'ici 2030.

Israël, une bonne référence

Si vous cherchez l'inspiration et les bonnes idées, Israël est une bonne référence. Au fil des décennies, Israël a appris à implanter l'agriculture dans le désert et les zones arides, à recycler 90 % de ses eaux usées et à dessaler l'eau potable. Il a mis au point des solutions époustouflantes en matière de stockage d'énergie, d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables, a développé une industrie révolutionnaire de substituts de protéines animales et sait comment préserver les forêts dans des conditions de sécheresse et d'aridité. Israël est un laboratoire vivant pour le développement de solutions pratiques à la crise climatique.

L'innovation climatique d'Israël peut aider le monde entier à développer les capacités dont il a tant besoin pour s'adapter à la crise climatique et renforcer sa résilience. Ces dernières années, Israël a été à la pointe de la recherche. D’incroyables résultats sont sortis des Instituts de recherche et le secteur privé en Israël dans le domaine des substituts de protéines animales. Des produits tels que la viande, le lait, les œufs et bien d'autres sont fabriqués en laboratoire à l'aide de méthodes qui n'émettent pratiquement pas de gaz à effet de serre et qui permettent de libérer d'immenses étendues de terres agricoles actuellement utilisées pour l'élevage à des fins de restauration écologique et de reforestation. De plus, ces technologies ouvrent également la voie à une sécurité alimentaire mondiale accrue à une époque de crise climatique.

L'innovation climatique d'Israël est également très nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et fournit certaines des solutions les plus fascinantes du monde actuel dans les domaines du stockage de l'énergie par air comprimé, de la production d'énergie à partir des vagues de la mer, de l'utilisation d'outils informatiques avancés pour la gestion de l'énergie, etc.

Si nous sommes les objets de la vie, alors nous devons coopérer les uns avec les autres.

Aujourd’hui, il est clair pour tout le monde qu’aucun pays, aussi fort et développé soit-il, ne peut faire face seul à cette crise sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Nous devons exploiter ensemble toutes les capacités étonnantes de l'humanité afin de faire tourner cet énorme navire qu'est la planète Terre - sur lequel nous sommes tous, épaule contre épaule - vers un rivage sûr. La seule façon d'y parvenir est de travailler ensemble, de partager des informations et des expériences et de se soutenir mutuellement. Israël est prêt à apporter sa part d'expérience, ainsi qu'à apprendre des expériences des autres.

M. Waleed Gadban

Chargé d’Affaires, Ambassade d’Israël au Sénégal