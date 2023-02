Grâce à une seconde période largement dominée, Manchester City a pris le meilleur sur Arsenal (1-3) dans le choc de la saison. Un succès capital qui permet aux hommes de Guardiola de prendre les commandes du championnat grâce à une meilleure différence de butssur des Gunners qui ne gagnent plus. De Bruyne (24e),Graelish (72e) etHaaland (82e) ontscellé le sort de la rencontre.

Manchester City frappe un grand coup ! Ce mercredi soir, les Citizens se sont imposés sur la pelouse d'Arsenal (1- 3), en match en retard de la douzième journée de Premier League. A l'Emirates Stadium de Londres, Bukayo Saka avait pourtant égalisé, sur penalty (42e). Mais cela n'a pas suffi face aux trois buts adverses marqués par Kevin De Bruyne (24e), Jack Grealish (72e) et Erling Haaland (82e). Pour la toute première fois depuis le mois de novembre dernier, les hommes de Pep Guardiola reprennent les commandes du classement.

Les Gunners suivent juste derrière, avec également 51 points mais toujours un match en moins, à disputer le 1er mars prochain, contre Everton. Il était l'un des choix forts de Mikel Arteta, dans le onze de départ d'Arsenal.

Au poste de latéral droit, Takehiro Tomiyasu avait été préféré à Ben White, qui avait pourtant débuté l'ensemble des rencontres des siens en Premier League cette saison. Le Japonais a tenté de trouver Aaron Ramsdale, en retrait. Mais sa passe n'a pas été assez assurée et Kevin De Bruyne, qui rôdait près de la surface de réparation, a pu devancer le portier adverse et marquer du pied gauche (24e, 0-1). Haaland a inscrit son 26e but en championnat L'international belge a désormais marqué six buts en championnat contre les Gunners, son total le plus élevé contre un même adversaire dans sa carrière. Un but qui arrivait au meilleur des moments, tant le milieu de terrain peinait depuis le coup d'envoi, avec même cinq ballons perdus lors des 20 premières minutes. Quant à Tomiyasu, il a de nouveau fait parler de lui, lorsqu'il a légèrement dévié, dans son propre but, la frappe du pied droit de Jack Grealish (72e, 1-2). Un deuxième but encaissé suite à une perte de balle d'un autre défenseur, en la personne de Gabriel.

Quant au break, il est intervenu en toute fin de rencontre. Sur un enchaînement contrôle du gauchefrappe du droit, Erling Haaland, qui s'était déjà illustré juste avant (69e), a, encore une fois, régalé, sur un service de De Bruyne (82e, 1-3). Ce dernier lui a délivré six passes décisives cette saison en Premier League.

Quant au Norvégien, le voilà désormais à 26 buts en championnat cette saison. Un record pour un joueur de Manchester City en une seule campagne dans la compétition, aux côtés de Sergio Agüero en 2014-15. Les hommes de Pep Guardiola n'ont pas forcément été dominateurs dans le jeu, durant la majeure partie de ce match. Mais ils ont donc su répondre présent, quand il le fallait. Arsenal enchaîne un quatrième match sans victoire Le score aurait même pu être encore plus lourd, si Ramsdale ne s'était pas interposé devant Rodri, avant d'être suppléé par Jorginho, sauveur des siens sur sa ligne face à Manuel Akanji (68e). Mais également par sa barre transversale juste avant la pause, sur une reprise de Nathan Aké (45e+6).

A ce momentlà, les visiteurs tentaient déjà de reprendre les commandes au niveau du tableau d'affichage. La faute à Bukayo Saka, qui avait égalisé juste avant, sur penalty (42e, 1-1). Soit la première et seule frappe cadrée d'Arsenal dans cette rencontre. Arsenal n'y arrive plus et enchaîne avec un quatrième match sans victoire, toutes compétitions confondues, le troisième en Premier League (un match nul, deux défaites). Contre un adversaire qui ne lui réussit décidément pas. Les Gunners ont désormais perdu leurs onze derniers matches de championnat contre Manchester City. Un record.

EUROSPORT.FR