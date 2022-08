À l'occasion d'une cérémonie de dédicace, le Pr. Boubacar Camara a présenté son tout premier livre intitulé La Santé de votre enfant en questions.

Le professeur Boubacar Camara vient de publier un ouvrage intitulé : ‘’La santé de votre enfant en questions’’. Il dit vouloir offrir aux parents un "livre de chevet" aux parents pour qu'ils appréhendent mieux la santé de leur progéniture. "L'objectif principal de ce livre est de permettre aux parents de savoir comment s'occuper de la santé des enfants. C'est comme, dira-t-on, un livre de chevet qui détaille les conduites à tenir face à un rhume, une fièvre, une céphalée, etc., en attendant d'aller consulter un médecin", introduit Boubacar Camara.

"Le plus souvent, dit-il, en ce qui concerne la santé de l'enfant, ce sont de petits détails qu'il faut solutionner. Et avec un minimum d'attention, la maman notamment est en mesure de prodiguer les premiers soins de nature assez simple. C'est là tout l'intérêt de ce livre. Avec cet ouvrage, certains déplacements inutiles pourraient être évités, certaines dépenses également".

Même si l'auteur laisse entendre que son œuvre a été rédigé dans un style simple et facile d'accès, il n'exclut pas de la traduire en certaines des langues nationales pour un accès plus inclusif. "Pour rendre le bouquin encore plus accessible pour le Sénégalais lambda, une traduction dans les langues locales est prévue. Ainsi, pour une première phase nous comptons traduire le livre en wolof et en Puular", renseigne le pédiatre.

Selon le professeur Cheikh Tidiane Cissé, par ailleurs préfacier de l'œuvre, M. Camara vient de nous gratifier d'une "référence sur le domaine pédiatrique" qui permet de régler énormément de problèmes. M. Cissé souhaite d'ailleurs que ce bouquin transcende les frontières sénégalaises pour qu'il puisse profiter au moins à toute l'Afrique dans le domaine de la pédiatrie.

Courtois et généreux, comme en ont témoigné les nombreux invités venus assister à la cérémonie de dédicace, le professeur Camara ne s'est uniquement limité à la rédaction de ce livre. En effet, il a mis en place une plateforme numérique pour mieux répondre aux besoins de patients. "La digitalisation est un magnifique outil pour toucher encore beaucoup plus de monde. C'est la raison pour laquelle, qu'en plus de l'ouvrage, nous avons mis en place un forum numérique dans lequel il y a des pédiatres, des professeurs, des parents, bref, tous les acteurs susceptibles de nous aider à améliorer considérablement la santé de nos enfants", explicite M. Camara.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)