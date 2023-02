Décevant avant l'entrée de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a été battu par le Bayern Munich (0-1) ce mardi lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Comme lors de la finale de C1 en 2020, Kingsley Coman a été le bourreau de son club formateur.

Le coeur brisé par un ex le soir de la Saint-Valentin… Comme lors de la finale de la Ligue des Champions 2020, Kingsley Coman a donné la victoire au Bayern Munich face au Paris Saint-Germain (1-0) ce mardi lors du 8e de finale aller de la C1. A l'image des performances réalisées ces dernières semaines, les Parisiens ont longtemps déçu sur cette affiche européenne, avant de se révolter, en vain, grâce à l'entrée de Kylian Mbappé. Le PSG se retrouve en situation défavorable avant la manche retour à l'Allianz Arena le 8 mars prochain.

Un premier acte peu spectaculaire

Dans une chaude ambiance au Parc des Princes, les Parisiens connaissaient une entame difficile avec une pression rapidement exercée par les Munichois. Trop imprécis sur le plan technique, le PSG avait du mal à déjouer le pressing adverse et manquait aussi de justesse sur quelques contres intéressants. Sans briller dans le jeu, les hommes de Christophe Galtier avaient le mérite de maîtriser les offensives du Bayern, incapable d'inquiéter Donnarumma.

A la demi-heure de jeu, les Bavarois se procuraient enfin la première situation chaude de la partie, mais la tête de Choupo-Moting n'était pas cadrée. Avec deux équipes très peu inspirées offensivement, il ne se passait quasiment rien sur la pelouse jusqu'à la pause à l'exception d'un tir lointain de Kimmich capté par Donnarumma…

Coman brille encore face à Paris, Mbappé frustré par la VAR !

Au retour des vestiaires, les cartes étaient rebattues avec les entrées de Kimpembe, à la place d'Hakimi, et de Davies, au détriment de Cancelo. Et immédiatement, le Canadien était décisif avec un centre repris par Coman, qui ouvrait le score d'une volée (0-1, 53e). Une intervention ratée de Donnarumma et le Français ne fêtait pas son but face à son club formateur… En réaction, Galtier décidait de lancer Ruiz et surtout Mbappé, ovationné par le Parc. Mais même avec l'entrée du Français, le Bayern restait menaçant et Donnarumma devait s'employer sur une volée de Choupo-Moting avant une seconde frappe du Camerounais déviée par l'Italien sur le poteau…

Dans la foulée, le gardien du PSG sauvait encore les siens sur une tête de Pavard ! Puis sur un contre, Mbappé donnait un frisson au Parc, mais Sommer réalisait une bonne sortie avant de s'interposer devant Neymar. Pour son retour, Mbappé pensait égaliser dans les derniers instants, mais un hors-jeu de Mendes était signalé par la VAR... Même sous pression avec un sauvetage signé De Ligt sur une tentative de Messi puis un arrêt de Sommer face à Vitinha, le Bayern, réduit à 10 avec l'expulsion de Pavard pour un second carton jaune, conservait cet avantage au score pour réaliser une bonne opération.

