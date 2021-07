Le président Macky Sall a effectué, hier, une visite dans les structures dédiées au traitement des patients atteints de la Covid-19. Il demande aux populations de réduire les déplacements non-nécessaires, pour permettre au système de santé de ne pas être débordé et les invite surtout à se faire vacciner.

La prise en charge des personnes atteintes de Covid-19 dans les centres de traitement épidémiologique (CTE) est plus qu’alarmante. Chaque jour, le nombre de cas infectés s’accroit de façon exponentielle. Ce qui met sous tension la capacité litière.

Pour s’enquérir de la situation des malades, le président Macky Sall a effectué, hier, une visite dans les structures dédiées à leur prise en charge. Après avoir été à Dalal Jamm, à l’hôpital Principal de Dakar, à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, à Fann, à Le Dantec, au hangar des pèlerins de Yoff, au Samu national et au Cous, le chef de l’Etat a tiré un bilan satisfaisant de la prise en charge.

Il a soutenu que le pays dispose d’un système de santé résilient, malgré la transmissibilité du variant Delta qui, d’après les experts, peut avoir un temps d’incubation plus court. ‘’J’invite la population à aller se faire vacciner, à réduire les déplacements non-nécessaires, pour permettre au système de santé de ne pas être débordé. A partir du moment où nous atteindrons certains niveaux, les hôpitaux ne pourront plus satisfaire et c’est ce qu’il faut éviter à tout prix. De grands pays sont arrivés à ce stade. Je suis convaincu qu’ensemble, nous pourrons faire en sorte que le système soit résilient. Que le corps médical, le ministère de la Santé, la population, grâce aux efforts, nous puissions vaincre cette troisième vague’’.

A l’en croire, partout où il est passé, le ministère de la Santé a déployé des moyens importants pour renforcer les capacités en lits, en lits chauds en réanimation, surtout la fourniture en oxygène, puisque, dit-il, c’est un intrant extrêmement important dans cette phase.

‘’La première remarque est que nous avons un personnel de santé extrêmement dévoué, engagé. Que ce soit le personnel médical, les professeurs, médecins ou le personnel paramédical, je tiens à les remercier, au nom de la nation toute entière. Depuis le mois de mars 2020, c’est aujourd’hui plus de 16 mois qu’ils sont sur le pied de guerre, jour et nuit. Nous devons tous les aider à nous aider. Les aider à pouvoir contenir la pandémie. C’est pour cela que notre part dans ce combat, c’est de respecter les mesures barrières’’, ajoute le président Macky Sall. Qui insiste sur le port obligatoire du masque, le lavage des mains et surtout la vaccination. ‘’Nous avons un stock autour de 500 mille vaccins atteints. Au mois d’août, nous attendons des milliers, voire un à deux millions de vaccins’’, renseigne le chef de l’Etat.

En ce qui concerne le gouvernement, poursuit-il, il a été déployé des moyens jamais obtenus dans le secteur de la santé au Sénégal. Entre le mois de mars et maintenant, rappelle le chef de l’Etat, plus de 130 milliards de francs ont été réservés uniquement à la riposte sanitaire. Cela, compte tenu du budget du ministère de la Santé qui a doublé, entre 2012 et maintenant. ‘’On est passé de 115 milliards à 250 milliards, pour le budget du ministère de la Santé. Les 130 milliards ont permis de mettre à niveau les hôpitaux. Au début de la pandémie, on avait très peu de respirateurs au Sénégal. Quand on voit la situation, on peut se rendre compte des efforts qui ont été faits. Je suis très satisfait et nous allons poursuivre les efforts de l’Etat pour accompagner le ministère et l’ensemble des établissements hospitaliers’’, rassure le président Macky Sall.

VIVIANE DIATTA