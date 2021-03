A travers ‘’Le silence du totem’’, un ouvrage dont la rédaction a débuté en 2015 pour se terminer en 2018, Fatoumata Sissi Ngom est parvenue à démocratiser davantage le sujet de la restitution des œuvres d’art africaines. Un sujet passionnant, mais souvent abordé en des termes très techniques, élitistes.

Dans un village lointain appelé Khalambass, vivait paisiblement un peuple sérère. Très conservateur ! Un beau jour, arriva un évangéliste-missionnaire blanc, qui voulut les convertir au christianisme. Face au niet catégorique des villageois animistes, il demanda et obtint de rester dans la localité, juste pour observer le mode de vie des populations. C’était à une condition : respecter les croyances dudit peuple et ne plus parler d’évangélisation.

‘’La vie à Khalambass, décrit l’auteure à la page 12, était très organisée. Dès le chant du coq, elle débutait avec les salutations matinales d’usage. Chacun s’enquérait de la qualité de la nuit passée et se souhaitait une bonne journée. Puis, retentissait le vacarme des bols en métal et des marmites qui servaient à la préparation du gigantesque petit-déjeuner de tous les habitants de la maison…’’.

Le contrat est ainsi scellé entre le village et le missionnaire, qui va y séjourner 129 jours. Au cours de sa visite, un objet le marqua particulièrement. ‘’C’était une magistrale sculpture en bois d’à peu près cinquante centimètres de long’’. Aux yeux du missionnaire, ce n’était qu’un magnifique objet d’art. Pour les villageois, c’était bien plus : un totem-pangol dont le rôle était de veiller sur les populations, de les protéger contre tous malheurs. Au chef du village Léon Famack Diouf, le Blanc demandera ainsi de lui céder la belle sculpture, refuge des âmes des ancêtres. Ce dernier, naturellement, lui opposera une fin de non-recevoir. Et le séjour se poursuivit dans une parfaite cordialité. Jusqu’au départ de l’étranger. Avec la complicité du frère et non moins rival jaloux du chef, il emporte comme un voleur ladite statue-pangol, qui lui a pourtant été refusée par le chef.

Dans son carnet de bord, De Fabrègues explique comment il a pu se procurer la précieuse sculpture. ‘’A ma grande surprise, note-t-il, Silmang Diouf, le demi-frère de Famack, fait irruption dans ma chambre (le jour de son départ). Il tient dans sa main quelque chose enveloppée dans un tissu noir. Il le dévoile. Je découvre la magnifique statue pangol. Il me la tend avec un sourire étrangement nerveux, en me faisant signe de la prendre. Je suis étonné, car c’est un symbole ésotérique et totémique. Il regarde avec insistance mon miroir et mon fusil. J’ai alors compris qu’il veut faire un échange. J’ai un peu hésité, mais je me suis dit qu’il sait ce qu’il fait, puisqu’il est membre de la famille royale…’’.

Ce fut ‘’un évènement terrible pour tout le village’’, rapporte la narratrice dans son récit magnifique et très captivant. ‘’Mon arrière-grand-père ne s’est jamais remis de cette disparition du totem. Il n’avait cessé de pleurer jusqu’à sa mort’’, sanglotera Sitoé, celle-là qui va entreprendre sans relâche une procédure de restitution de la statue à l’Unesco.

Partie en France pour des études en anthropologie, Sitoé va être recrutée par le musée du Quai Branly, après une thèse décrochée suite à de brillantes et acharnées études. Par un coup magistral du destin, elle finit par se retrouver face au totem, en silence depuis des lustres. Dans un premier temps, elle était loin de se douter du lien très étroit qui existe entre son peuple de Khalambass et cette statue si particulière, qu’elle n’avait jamais vue, ni entendue. Cela n’empêche, comme le dit l’auteure : ‘’Elle fut parcourue par un frisson. Une sensation étrange l’enveloppa dès que son regard fut posé sur celui de la statue (sa présentation dans le catalogue des statues secrètes du musée). Elle baissa les yeux pour lire le texte qui se trouve en bas de page : ‘Voyage en pays sérère, Alexis de Fabrègues, explorateur-missionnaire, 1870, Kaolack Sénégal.’ C’était dans le cadre d’une mission secrète exaltante que lui avait confiée son employeur.

Jeune, belle, courageuse et audacieuse, Sitoé est ainsi émue aux larmes, rien qu’en découvrant, dans la collection secrète du musée où elle travaille, cette statue originaire de son Sénégal natal et de la région de Kaolack d’où elle est originaire. Elle ne savait pas encore sa provenance exacte. Plus tard, ‘’en posant son regard (physiquement) sur celui de la statue, la cadence de son cœur s’accéléra et elle fut prise de vertige et d’une intense bouffée de chaleur, qui lui donnait la désagréable impression que le sol se mouvait sous ses pieds. Elle eut à peine le temps de réaliser ce qui lui arrivait, qu’elle entendit les battements de tam-tam d’abord lointains, puis se faisant de plus en plus proches, et des chants endiablés qui lui furent tout de suite familiers : c’étaient les mêmes qu’elle entendait, petite, lors de ses vacances à Khalambass, les soirs de festivités en l’honneur des pangols’’.

Dès lors, la jeune anthropologue décide de mener une enquête plus approfondie sur cet artéfact dont la découverte était en passe de bouleverser sa vie, celle de sa famille et surtout de son enfant qui ne cesse de faire des cauchemars. Des cauchemars dans lesquels il voit des serpents, emblème du village d’origine de sa mère. Sitoé consulta alors son père et découvrit toute la symbolique qui se cachait derrière ce qui n’était aux yeux de ses conservateurs, des Occidentaux, qu’une belle œuvre d’art.

En fait, ‘’toute la vie à Khalambass reposait sur ce totem : les bonnes récoltes, la protection contre le Mal et les malédictions, les bénédictions des alliances et des mariages, les résolutions des problèmes difficiles... Il était adoré, car les esprits des anciens y résidaient’’.

Employée modèle, dépositaire de la confiance de son employeur pour une exposition vitale et secrète pour le musée, Sitoé est ainsi face à un dilemme. Très vite, elle tranche en faveur de la vie des siens et de son enfant qui est sur la liste des prochains sacrifices. Elle veut la restitution du totem pangol. Un choix compris par le musée, mais pas soutenu. En tant qu’esthètes, ses patrons s’imaginent mal une restitution de la belle collection à son village africain.

‘’Le musée du Quai Branly, dira le directeur à Sitoé, peut être fier de l’immense responsabilité qu’il a d’abriter dans ses réserves une œuvre d’art à l’histoire si riche et à la portée culturelle si importante. Voyez-vous, l’une des raisons pour lesquelles j’ai décidé de dédier ma vie aux musées, c’est qu’ils sont les gardiens de l’histoire du monde et c’est extraordinaire’’. Et d’ajouter : ‘’Nous conservons un patrimoine mondial composé de pièces qui viennent du monde entier. Je comprends votre désir de voir la statue de vos ancêtres retourner là d’où elle vient. Mais si nous la rendons, ne devons-nous pas également rendre toutes les pièces de nos collections qui, elles aussi, ont chacune une histoire riche ? Et dans ce cas, le musée n’existerait plus.’’ S’ensuit un branle-bas épique entre les deux parties devant les instances de l’Unesco.

Dans ce roman où la fiction titille souvent la réalité, l’auteure parle aussi de faits de société, de l’âpreté des classes prépas dans les lycées d’excellence en France, des injustices sociales et de toutes sortes de maux qui jalonnent l’humanité.