L’organisation, le 10 octobre prochain, de la 5e édition du Prix d’Excellence du leadership local (PELL) vise l’objectif majeur de primer l’excellence, la créativité et l’innovation en matière de gouvernance territoriale au niveau du pays.

Une mission d’Enda Ecopop, conduite par son chargé du développement Moussa Sarr, est à Ziguinchor pour une série de rencontres avec l’Agence régionale de développement (ARD), les autorités administratives et locales. Ce séjour dans la capitale méridionale du pays entre dans le cadre de l’organisation de la 5e édition du Prix d’Excellence du leadership local. Objectif : ‘’Apporter l’information quant au processus d’organisation de cette édition, mais également recueillir leurs suggestions et recommandations pour la bonne tenue de cet événement’’, a indiqué M. Sarr.

Organisé pour la première fois en 2018, ce prix est une ‘’initiative d’approfondissement de la démocratie, ainsi qu’un espace d’apprentissage sur les processus de gouvernance permettant d’identifier et de primer les meilleures pratiques et innovations dans la gouvernance territoriale. L’organisation de ce prix est portée par le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires et placée sous la présidence du chef de l’État.

Cet événement majeur, désormais inscrit dans l’agenda national, est organisé par Enda Ecopop, en collaboration avec le Programme national de développement local (PNDL), l’Agence de développement municipal (ADM) et les associations d’élus locaux. Ce prix cible les collectivités territoriales, les journalistes et les communicants, les universitaires et les chercheurs. Face à la presse, hier, à Ziguinchor, Moussa Sarr, le chargé du développement à Enda Ecopop, a expliqué que ce prix vise à favoriser la performance et l’émulation au sein des collectivités territoriales, pour une meilleure gouvernance territoriale. Il veut offrir en modèle des leaders locaux distingués dans la gouvernance et le management des collectivités territoriales.

Selon lui, il s’agit, entre autres objectifs, d’améliorer le cadre de la décentralisation et de la gouvernance territoriale au Sénégal, mais également de valoriser la recherche au service de l’innovation et du développement par le rapprochement du monde scientifique aux réalités et aux besoins des communautés.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)