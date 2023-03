Le Real Madrid choqué de l’arbitrage, le PSG au fond du trou et le divorce entre Conte et Tottenham, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.

L’arbitrage du Clasico pointé du doigt

Dans un Clasico particulièrement disputé, les hommes de Xavi l’ont emporté sur le fil, score final 2-1. Et ce matin, le Barça compte 12 points d’avance sur son rival historique. A 12 journées de la fin, on peut considérer l’affaire comme plié et c’est le sentiment qui règne en Catalogne. Pour le journal Marca, la Liga s’est jouée à un millimètre ! Et oui, avant le but libérateur de Kessié, Marco Asensio avait lui aussi trouvé le chemin des filets ! Mais après consultation de la VAR, le but de l’Espagnol a été refusé pour une position de hors-jeu très limite. En conférence d’après-match, le coach Carlo Ancelotti a aussi pointé du doigt l’arbitrage, à l’heure où le Barça est toujours accusé de corruption. Le journal AS préfère quant à lui passer à autre chose et estime que c’est terminé ! On retrouve Karim Benzema et sa mine déconfite en couverture. Et pour cause, le Français est passé complètement à côté de sa rencontre. Sur son site, le média espagnol AS a même attribué la note de 0 ! Le média pro-madrilène Defensa Central évoque la disparition du Ballon d’Or dans le Clasico et considère qu’il est encore loin d’avoir retrouvé son meilleur niveau.

Rien ne va plus au PSG

Un Paris sans vie et sans envie, voilà comment résume Le Parisien pour qualifier la prestation insipide des hommes de Christophe Galtier qui se sont logiquement inclinés 2-0 face au Stade Rennais au Parc des Princes. En ce lundi matin, ça tape fort sur le club de la capitale à l’image de L’Equipe qui parle de supplice rennais. Dans ses pages intérieures, La Provence écrit visiblement avec beaucoup de rancœur : «résigné à la médiocrité». Deux hommes sont pointés du doigt après la disasterclass du PSG. Le coach évidemment Christophe Galtier et Lionel Messi. Les deux hommes sont d’ailleurs dans le flou concernant leur avenir respectif, comme l’explique L’Equipe dans ses pages intérieures. Le tacticien français devrait rester sur le banc parisien jusqu’à la fin de la saison. Mais pour une seule et unique raison : les dirigeants ne veulent pas céder à la panique. Le changement interviendra certainement l’été prochain. Enfin concernant la Pulga, le PSG commence à changer d’avis. En interne, on réfléchit à l’évolution à donner au projet sportif. D’autre part, on a entendu que la perspective de conserver la star argentine est très loin de faire l’unanimité parmi les supporters. En Espagne, le journal AS se réjouit de la tension maximale qui règne à Paris et on commence doucement mais sûrement à croire à un come-back de Leo Messi à Barcelone.

Conte sur la sellette

Après le pétage de plomb d’Antonio Conte en conférence de presse après le match nul face à Southampton (3-3), qui s’en est ouvertement pris à ses joueurs et au club. The Sun demande tout simplement la démission du coach italien. Le Daily Mail relaye aussi cette affaire en relayant que les joueurs ont été choqué par les mots du coach. Néanmoins, Conte a tenu à se défendre auprès de ses dirigeants en expliquant que ces propos ne visaient pas le club, mais uniquement ses joueurs. Le propriétaire Daniel Levy aurait accepté cette version, mais ça sent clairement le roussi chez les Spurs !

FOOTMERCATO.NET