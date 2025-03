Le Bayern déroule face au Bayer, le tour de force du Barça, l'option de l'Inter Milan, la désillusion pour le PSG... Découvrez les faits marquants des matchs de mercredi comptant pour les 8es de finale aller de Ligue des Champions.

Les résultats de mercredi : Feyenoord Rotterdam 0-2 Inter Milan, Benfica 0-1 FC Barcelone, Bayern Munich 3-0 Bayer Leverkusen, PARIS SG 0-1 Liverpool.

1. Le Bayern terrasse le Bayer !

Dans le choc entre cadors allemands, opposant l'actuel leader de la Bundesliga au champion en titre, le Bayern Munich a pris une sérieurse option sur la qualification, en battant largement le Bayer Leverkusen (3-0). Auteurs d'une première période aboutie, les Bavarois ont logiquement pris l'ascendant par l'intermédiaire de leur redoutable buteur Harry Kane (9e), grâce à un magnifique coup de tête sur un centre de Michael Olise. Puis en seconde période, Jamal Musiala a profité d'une bourde du gardien Matej Kovar (54e) pour donner plus d'ampleur à l'avance bavaroise, alors que Kane s'est offert un doublé (75e s.p.). Il faudra un exploit au Werkself pour renverser la vapeur dans six jours. VIDEO : l'énorme bourde de Kovar sur le deuxième but du Bayern.

2. La sale soirée de Mukiele

Plombé par l'erreur de Kovar, Leverkusen n'a pas aidé non plus par la performance de Nordi Mukiele. Le latéral droit français, coupable sur le premier but de Kane en faisant preuve d'une grande passivité sur son duel, a ensuite laissé ses coéquipiers à 10 pour la dernière demi-heure, après avoir reçu deux avertissements. Un petit cauchemar pour l'ancien Parisien.

3. Le tour de force du Barça !

Rapidement réduit à 10 (voir ci-dessous), le FC Barcelone a réalisé un énorme coup en allant s'imposer (1-0) sur le terrain d'une équipe de Benfica logiquement dominatrice sur l'ensemble de la rencontre. Grâce à un match formidable de Wojciech Szczesny dans la cage et à une initiative de Raphinha, buteur d'une frappe lointaine après avoir lui-même récupéré le ballon (1-0), le Barça a fait le travail et partira en ballottage favorable, mardi prochain en Catalogne.

4. Cubarsi, le rouge qui aurait pu tout changer

Dans un début de match où les deux équipes ont attaqué dans tous les sens, le premier tournant de la partie est intervenu dès la 22e minute. En position de dernier défenseur, Pau Cubarsi a fauché Vangelis Pavlidis qui, dans l'arc de cercle devant la surface de réparation, allait se présenter seul face à Szczesny. Le défenseur central catalan de 18 ans a logiquement été expulsé.

5. Grâce à Thuram, l'Inter prend un bel avantage

En déplacement sur la pelouse de Feyenoord, l'Inter Milan a pris une option sur la qualification en remportant son 8e de finale aller (2-0). Parfois bousculée par la jeunesse de la formation néerlandaise, entraînée par Robin van Persie, l'équipe italienne n'a jamais paniqué et s'est montrée efficace. L'attaquant français Thuram a ouvert le score pour les Nerazzurri d'une reprise de l'extérieur du pied droit sur un centre de Barella (38e), puis Lautaro Martinez a fait le break d'une frappe dans la lucarne (50e). L'Inter aurait même pu l'emporter sur un score plus large, mais le penalty de Zielinski a été repoussé par Wellenreuther. Les Milanais débuteront le match retour avec deux buts d'avance dans leur stade Giuseppe Meazza.

6. Une histoire qui se répète pour le PSG 27 tirs à 2, 71% de possession de balle...

Rien n'y a fait. Le Paris Saint-Germain a surdominé Liverpool (0-1) pendant 90 minutes, mais a payé très cher sa maladresse offensive, en encaissant un but d'Harvey Elliott (87e) sur la seule vraie situation du match pour les Reds. Un scénario vu et revu en phase de ligue qui met le PSG dos au mur avant le retour à Anfield.

7. L'Inter ferme le verrou

C'est ce qu'on appelle une défense de fer. En préservant sa cage inviolée face à Feyenoord (2-0), l'Inter Milan a bouclé un huitième match (sur neuf) sans prendre de prendre de but en Ligue des Champions cette saison. Seul le Bayer Leverkusen (1-0) a trouvé la botte secrète.

