La demande par une lettre épistolaire du président Macky Sall à la coalition BBY de continuer le compagnonnage avec les alliés au nom de la solidarité, de l’unité et d’une vision partagée du Sénégal, constitue dans sa forme, un manque de considération et, dans le fond, une fuite en avant.

Dans la forme, il aurait mieux valu rencontrer les alliés dans les instances habilitées pour discuter non seulement de l’avenir, mais aussi et surtout, situer les responsabilités des uns et des autres dans la défaite pour la redevabilité historique .

Dans le fond, il n’est pas cohérent de dresser des perspectives sans au préalable faire l’évaluation de l’élection présidentielle, notamment au niveau de la gestion calamiteuse du processus électoral ces derniers temps. Au surplus, le monde entier sait que le manque de solidarité et d’unité dans BBY, était la chose la plus observée dans le compagnonnage. La vision pour un Sénégal de progrès, uni et solidaire est partagé par tous nos compatriotes.

Il appartiendra en dernière instance aux partis alliés d’examiner cette missive épistolaire du président Macky Sall, mais, d’ores et déjà, nous pouvons affirmer que cela ressemble à la volonté d’une revue ou rupture annoncée du bout des lèvres des alliances stratégiques dans BBY.

Kadialy Gassama

Membre du SEN et du BP du PS