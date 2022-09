Lettre Ouverte à Monsieur le Maire Omar Cissé

Monsieur le Maire,

Sur convocation du conseil Municipal le Samedi 02 juillet 2022, vous avez décidé ce jour là d’enterrer (définitivement ?) le projet du Carré d’Or. Et ce fut pour nous qui l’avions suivi et aimé un moment de désillusion et de désespoir.

Comme vous le savez si bien, Rufisque a perdu son lustre d’antan depuis belle lurette. Et cette situation est aujourd’hui accentuée par les différentes voies de contournement que sont l’autoroute et à un degré moindre le TER. Sans compter avec les nouveaux pôles de Diamniadio, Daga kholpa et Lac Rose qui certainement vont nous isoler un peu plus. Pour toutes ces raisons, nous pensons que le Carré d’Or était venu à son heure.

Ce projet structurant pour nous allait donner à la ville un autre visage en changeant radicalement le marché et la façade maritime. Son érection devrait être une attraction pour les rufisquois et même pour d’autres venus d’ailleurs. C’est le cas par exemple de Jam el Fina à Marrakech, lieu de rencontre pour toute une ville. Mieux encore, la digue de protection prévue sur la côte devrait sauvegarder le ‘’ Vieux Rufisque’’. Ces travaux allaient certainement donner un nouvel élan à la ville tout en boostant son économie locale.

C’est ainsi que des rufisquois et rufisquoises s’étaient rencontrés à l’époque dans le cade d’une initiative citoyenne dénommée ‘’Euleugu Teungeth‘’, afin de mieux comprendre le projet et de le soutenir. Nous avions eu même à rencontrer un des responsables du marché dans le but d’aplanir les relations quelque peut tendues entre commerçants et autorités municipales et tout cela dans l’intérêt exclusif de notre chère ville. Et même récemment des jeunes de Rufisque l’ont réclamé lors de la rencontre dénommée « Jokko ak Macky ». Mais malheureusement, cette délibération est venue briser tout notre rêve.

Aujourd’hui Monsieur le Maire, nous avons besoin de comprendre la ou les raisons qui fondent votre décision. Peut-on cracher sur un projet de plus de cinquante milliards, d’autant plus que vous y avez travaillé depuis le début ? Allez-vous nous proposer mieux ? Si oui nous sommes preneurs.

Je ne saurais terminer sans vous demander Monsieur le Maire, au nom de tous ces rufisquois et rufisquoises qui vous connaissent et qui savent combien vous aimez cette ville, de suspendre si possible cette décision et de créer un cadre de rencontre avec le promoteur dans l’intérêt supérieur de notre ville.

Respectueusement

Mansour GUISSE

Coordonnateur Euleugu Teungeth