Mamadou Moustapha Ba a rejoint sa dernière demeure à Nioro, hier mercredi 13 novembre 2024. Après neuf jours d’attente, sa famille et ses proches ont procédé à la levée du corps à l’hôpital militaire de Ouakam, devant plusieurs autorités.

L’hôpital militaire de Ouakam a refusé du monde, hier mercredi, pour rendre un ultime hommage mérité à un grand serviteur de l’État. Anciens enfants de troupe, anciens collègues, amis et proches, tous sont venus accompagner Mamadou Moustapha dans sa dernière demeure. La cérémonie de levée du corps s’est tenue dans la plus grande sobriété. Mais les témoignages ont été poignants, puissants et empreints d’une affection sincère pour le défunt.

“Vous allez enterrer la personne la plus importante de sa vie…”

Hier, on aurait dit que tout le Sénégal était venu dire un dernier adieu à son ancien ministre des Finances. Dans le calme, le respect et le recueillement, les nombreuses personnes présentes ont salué la mémoire de Mamadou Moustapha Bâ. Dans la lignée des témoignages qui ont fleuri depuis l’annonce du décès et largement relayés par la presse, de nombreux autres aussi poignants ont été entendus, dans le cadre austère de l’hôpital militaire de Ouakam.

Les membres de sa famille ont été les premiers à rejoindre le pupitre pour s’adresser à la foule présente. Rappelant à quel point l’ancien ministre a été un digne fils de Nioro, le représentant de la famille s’est dit rassuré et tranquille par rapport à la destinée finale de Mamadou Moustapha.

“Tout ce qu’il a fait pour les Daaras, pour les mosquées, pour les écoles et tout ce qu’il a fait pour les plus démunis, que Dieu le lui rétribue. Que le paradis céleste soit sa demeure éternelle. On dit souvent que si vous voulez savoir qu’une personne est bien, demandez à ses proches. Pour Moustapha, nous pouvons le confirmer”, a déclaré Saër Maty Ba.

Pendant ce temps, la sourate Al Baqara (La Vache) se faisait entendre en fond sonore, comme pour rappeler l’attachement du défunt au Saint-Coran. Chapelet à la main, une bonne partie de l’assistance multipliait les invocations et les prières.

Le représentant de la belle-famille s’est lui appesanti, sur les relations entre l’ancien directeur du Budget et son épouse Yacine Sall Ba. Il a affirmé avec force que cette dernière a perdu son meilleur ami et sa moitié. “Vous allez enterrer la personne la plus importante de sa vie. Elle dit que personne ne l’oublie, que chacun pense à lui dans ses prières, c’est la moindre chose qu’il mérite”, a lancé Abdoul Aziz Kébé à l’assistance.

“Tu prenais toujours soin de répondre à… chaque député”

Mari, frère, beau-fils et collègue, Moustapha était, de ce fait, membre de plusieurs familles. Sa dépouille est arrivée sur les lieux par le biais de ses frères et anciens camarades du Prytanée militaire de Saint-Louis. Bosquier, comme il était surnommé, défendait corps et âme ses différentes casquettes et montrait toujours son appartenance à la famille militaire.

“Les Anciens enfants de troupe, dont je porte la voix ici, ne sont guère mécontents de l’ancien Bosquier. Bien au contraire, il se vante même d’avoir été l’un d’eux. Ne serait-ce que pour rappeler ce fameux slogan qui leur est si cher : ‘Enfant de troupe un jour, Enfant de troupe pour toujours’”, a témoigné le colonel Ibrahima Camara, président des Anciens enfants de troupe.

Surnommé le ‘’166e député’’ durant la dernière législature, l’ancien ministre des Finances a aussi gagné le respect de tous les députés qu’il a côtoyés lors du marathon budgétaire de 2023. “Les députés que nous sommes se rappelleront toujours ton sourire, de ta grande humanité, de ta grande courtoisie. Toi qui aimais cultiver l’art de la courtoisie. Et quelle que soit la difficulté, la puissance des interpellations, quelle que soit la situation dans laquelle nous étions, dans l’hémicycle, tu es toujours resté cet homme droit, à l’écoute et tu prenais toujours soin de répondre à l’interpellation de chaque député”, a témoigné le parlementaire Seydou Diouf.

Son camarade et successeur à la tête du ministère des Finances, Cheikh Diba, a conclu les témoignages en soulignant les valeurs professionnelles du défunt. “Mamadou Moustapha Ba était unanimement reconnu pour ses excellentes qualités professionnelles et humaines. Depuis plus de trente ans, il s’est illustré par sa passion acharnée pour le travail, sa parfaite maîtrise des dossiers, son esprit d’ouverture et sa capacité exceptionnelle à toujours trouver des solutions aux problèmes qui lui étaient soumis. Cela lui a valu respect et considération de la part de tous ceux qui ont travaillé avec lui”.

Les prières de l’imam Aliou Ba ont clôturé, hier, la cérémonie de levée du corps de l’ancien ministre des Finances. Il a pu enfin retrouver sa terre natale où il repose désormais. La foule, nombreuse, venue l’accompagner, s’est lentement dispersée sous le chaud soleil de ce mois de novembre.

Le cortège funèbre s’est mis en place. Direction Nioro. Mamadou Moustapha Ba s’en allant vers sa dernière demeure.

Mamadou KANE