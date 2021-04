Chahuté, vendredi dernier à Mbour où il a finalement pu parler aux acteurs de la pêche de la Petite Côte et les rassurer, le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime s’est à nouveau prononcé, hier, sur le sujet, à l’émission Grand Jury de la RFM. A propos de l’attribution des licences de pêche, a dit Alioune Ndoye, ‘’tout se fait dans la transparence’’. Une sortie qui ne devrait pas mettre fin aux polémiques. Qu’à cela ne tienne, le ministre déclare que ‘’le Sénégal n’a d’accords de pêche qu’avec les pays riverains et qu’avec l’Union européenne (Ue)’’.

Avec l’Ue, dit-il, l’année dernière, il s’agissait de 31 bateaux et un bateau capverdien. ‘’Ça fait les 32 bateaux qu’on peut estampiller ‘’Etranger’’. Sinon, les 129 sont sénégalais’’, assure-t-il. Alors que les bateaux chinois pullulent dans les eaux sénégalaises. Il s’en explique : ‘’C’est la loi sénégalaise qui dit qu’aujourd’hui, pour disposer de ça, il faut au moins que 51 % du capital soit détenu par des Sénégalais. Derrière, l’Etat, ce qu’il va vérifier, c’est si cette entreprise n’est pas fantoche. Je prends d’une année à l’autre, par exemple, l’année dernière, quand je fais le calcul, c’était à peu près 33, 32 licences en moyenne par rapport à l’année précédente’’. Greenpeace et Gaipes vont apprécier.