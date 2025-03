Comme dans un combat de gladiateurs, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) affûte ses armes pour affronter le régime en place dont le ton est jugé menaçant envers les travailleurs.

Des sessions de formation aux techniques de négociation collective et à la gestion des conflits ont été initiées par la CNTS de Mody Guiro, dans toutes les régions du Sénégal. Kaolack a reçu hier la délégation de l'organisation syndicale. Gagnesiry Lo Diop, secrétaire générale de l’Union régionale de la CNTS de Kaolack, revient sur cette formation.

Selon elle, à l’heure actuelle, le monde du travail connaît des crises très profondes. C’est pourquoi ‘’la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal a lancé une formation de ses membres afin de mieux les outiller pour faire face à ce bouleversement du monde du travail. Sous le thème ‘Formation du délégué du personnel, la gestion des conflits et la négociation collective’, cette session de formation est très importante au regard de ce qu’elle offre aux responsables syndicaux et aux délégués, en termes de compréhension des enjeux de l'heure’’, a-t-elle dit.

Ces derniers jours, plusieurs licenciements ont été notés dans certaines entreprises, privées comme publiques. Face à cette situation, Mme Diop estime que le consensus et la négociation sont les piliers sur lesquels tout syndicaliste devrait s’ appuyer pour aboutir au respect du droit des travailleurs et à la satisfaction de leurs doléances.

Quant à Marième Sakho Dansokho, secrétaire confédérale de la CNTS chargée de l’éducation et la formation, cette tournée ‘’est nécessaire pour s’adapter au renouvellement du mouvement syndical à travers des séances de discussion sur le syndicalisme, la mission du délégué du personnel et les conflits individuels et collectifs, mais aussi sur la négociation collective’’.

En outre, Mme Dansokho indique que celle-ci permet d’accompagner les travailleurs dans la lutte syndicale qui les oppose à l'actuel régime. Ce pour qu’ils puissent maîtriser les techniques de négociation, défendre leurs droits après avoir accompli leur devoir. Savoir communiquer, maîtriser la législation du travail sont des aspects pris en compte par la formation. D’après elle, mener une lutte syndicale nécessite des préalables tels que la maîtrise de la gestion des conflits qui implique la prévention et les méthodes conformément à la législation du travail, les conventions internationales signées par le Sénégal.

L’attitude menaçante du régime dénoncée

Évoquant les licenciements qu’elle juge abusifs, la secrétaire confédérale de la CNTS soutient qu’ils constituent ‘’une violation flagrante des droits des travailleurs, car ne respectant aucune procédure. Quel que soit le statut du travailleur, il a droit à un traitement selon les règles du travail’’.

Donc, l’instauration d’un dialogue sincère et franc est fondamentale à ses yeux pour trouver une issue et s’entendre sur quelque chose afin de parer à toute tension entre le régime et les travailleurs. Au sujet de l’attitude du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye concernant les travailleurs, Mme Dansokho la juge menaçante.

En effet, sa conviction est qu’’’il a présenté une situation financière pas des meilleurs certes, mais dans un contexte difficile, on ne peut pas appeler à une stabilité avec des menaces’’, a expliqué la responsable syndicale de la CNTS qui ne semble pas avoir peur de la confrontation en ce sens qu’’’il y a une restriction des libertés. Les accords signés n’ont pas été honorés’’.

C' est pourquoi la CNTS a pris son courage à deux mains, pour faire face au régime même si elle n’exclut pas le dialogue qui profite à toutes les parties.

Alioune Badara Diallo Kane