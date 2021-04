L’AS Douanes occupe provisoirement la tête du classement de Ligue 1, à l’issue de son match nul (1-1) obtenu, hier, sur la pelouse du Casa Sport, en match comptant pour la 13e et dernière journée de la manche aller du championnat.

Le championnat sénégalais a bouclé sa première partie, hier, avec la 13e et dernière journée. L’AS Douanes (22 pts) a pris provisoirement tête du classement, en attendant le retour de Teungueth FC relégué à la 2e place (21 pts). Les Gabelous ont décroché le point du nul (1-1) lors de leur déplacement à Ziguinchor, ce dimanche, pour affronter le Casa Sport (7e, 16 pts). Les Ziguinchorois n’ont pas réussi à renouer avec la victoire sur leur pelouse, malgré le retour du public sur les gradins du stade Aline Sitoé Diatta.

Génération Foot n’a pas su aussi profiter du nul de l’AS Douanes, lors de la réception du Ndiambour de Louga (11e, 13 pts). Les Académiciens de Déni Birame Ndao ont été tenus en échec par les Lougatois (0-0). Les Grenats restent à la 3e place du classement, à égalité (21 pts) avec Teungueth FC. Leur poursuivant également, Diambars (4e) qui comptant le même nombre de points (21) a été contraint au nul (1-1) par le Cneps Excellence de Thiès (9e, 16 pts).

Le seul match de la journée qui s’est soldé par une victoire est celui ayant opposé Dakar Sacré-Cœur à Mbour Petite Côte. Les Académiciens de la Sicap se sont imposés face aux Mbourois sur le score de deux buts à zéro. Pathé Mboup a ouvert le score en seconde période (59e) pour les Sicapois. Dans les six dernières minutes de la rencontre (84e), Mouhamed Diop a scellé le sort du match en inscrivant le but du 2 à 0. Grâce à ce 4e succès de la saison, Dakar Sacré-Cœur passe de la 10e à la 8e place, avec 16 pts. Par contre, Mbour Petite Côte stagne à la 12e position (11 pts) et se fait talonner par l’US Gorée (13e, 10 pts) qui compte désormais qu’un seul point de retard sur les Mbourois. Les Insulaires ont obtenu le point du nul, hier, sur la pelouse du Stade de Mbour (0-0).

Teungueth FC (2e, 21 pts) et le Jaraaf de Dakar (6e, 17 pts), qui devaient affronter respectivement l’AS Pikine (5e, 19 pts) et Niary Tally (14e, 7 pts) n’ont pas joué ce week-end, en raison de leur match en compétitions africaines des clubs. Les deux équipes comptent chacune trois matches de moins et ont donc la possibilité de reprendre les commandes du classement.

Résultats DSC - Mbour PC 2-0 Cneps Excellence - Diambars 1-1 Casa Sport - AS Douanes 1-1 Stade de Mbour - US Gorée 0-0 Génération Foot - Ndiambour 0-0 AS Pikine - Teungueth FC Reporté Niary Tally - Jaraaf Reporté Ligue 2 – 13e journée Demba Diop FC - Guédiawaye FC 0-1 EJ Fatick - Thiès FC 3-2 Amitié FC - Jamono Fatick 0-0 Africa P. Foot - Renaissance Dakar 0-1 Duc - Port 1-0 Linguère - Keur Madior 0-0 US Ouakam - Sonacos 1-1

LOUIS GEORGES DIATTA