À l'issue de cette 3e journée de la Ligue 1, Teungueth FC continue à faire cavalier seul à la tête du classement et la Linguère de Saint-Louis a pulvérisé Dakar Sacré-Cœur sur le score sans appel de cinq buts à zéro. Le Cneps Excellence s'enlise au fond du classement avec toujours le moindre point au compteur.

Cinq à zéro ; ce n'est pas un set de tennis, mais l’addition salée que la Linguère de Saint-Louis a laissée à Dakar Sacré-Cœur (9e, 4 pts). Les Sicapois ont bien pris l'eau, hier, dans le nord du pays. C'est tout simplement la plus lourde défaite enregistrée après trois journées de championnat. Avec cette ‘’manita’’, les Samba Linguère réalisent également une très belle opération comptable, en soignant par la même occasion leur goal-average. Ce qui leur permet de passer de la 10e à la 5e place (4 pts).

Quant au DSC, il faudra vite trouver les ressources pour oublier cette débandade, d'autant plus que c'est la première défaite, après une victoire et un match nul.

Avec un troisième succès en autant de sorties, Teungueth FC continue son sans-faute. En effet, depuis le début du championnat, les Rufisquois enchaînent les victoires. Une efficacité qui leur vaut tout naturellement la première place de l'élite du football local, avec 9 pts. Est-ce l'année de la reconquête du trône, surtout après un exercice 2021-2022 assez décevant ? Le temps nous le dira.

Par contre, à Génération Foot (6e, 4 pts), expulsée du podium, c'est la première déconvenue de la saison, après une victoire et un match nul.

Tombeur de l’US Gorée, le Casa remonte à la 2e place

Le champion en titre, aussi, n'est pas en reste. En effet, en s'imposant deux buts à zéro à la maison, le club de Ziguinchor continue d'honorer son statut. Les Vert-Blanc signent leur deuxième succès, après leur petit creux de la semaine dernière face à Génération Foot (0-0). Le Casa devient le nouveau dauphin de TFC, avec 7 pts.

L'AS Pikine va de mieux en mieux. Après son départ raté, lors de la 1re journée, les Pikinois ont réussi à enchaîner deux succès d’affilée. Le dernier en date est acté, ce dimanche, face à Diambars (11e, 3 pts) sur le score d’un but à zéro. Avec 6 pts, les pensionnaires du stade Alassane Djigo sont désormais solides troisièmes, à seulement trois longueurs de Teungueth FC.

Au même moment, le Jaraaf (8e, 4 pts) a décroché sa première victoire de la saison en dominant le Cneps Excellence (14e, 0 pt) par le plus petit des scores. Le club de la Médina démarre donc vraiment sa saison. Il faudra enchaîner pour l'un des prétendants au titre.

Pour ce qui est du club thiessois, les voyants sont au rouge avec trois défaites consécutives, zéro point au compteur et zéro but marqué. Une réaction est primordiale pour le Cneps, lors de la prochaine journée, pour ne pas être largué.

Sonacos et Stade de Mbour promus, mais pas figurants

Le promu Sonacos (10e, 3 pts) ne gagne toujours pas, mais ne perd pas non plus. Sur la pelouse du Guédiawaye football club (12e, 2 pts), les Diourbellois concèdent leur troisième match nul et gardent leurs cages toujours inviolées. Mais ils n'ont toujours pas marqué le moindre but depuis le début de la saison. Un peu de folie en attaque pourrait rendre la saison des Rouge et Blanc plus intéressante au niveau comptable, notamment.

L'autre promu, le Stade de Mbour, a tenu en échec (1-1) l'AS Douanes (7e, 4 pts) et confirmé qu'il n'est pas là pour faire de la figuration. Les Mbourois sont d'ailleurs quatrième au classement avec 5 pts et devancent des ténors comme Génération Foot, Diambars FC ou encore Jaraaf.

Résultats Guédiawaye FC - Sonacos 0-0 Linguère - Dakar Sacré-Cœur 5-0 AS Pikine - Diambars 1-0 Casa Sports - US Gorée 2-0 Teungueth FC - Génération Foot 1-0 Jaraaf - Cneps Excellence 1-0 Stade Mbour - AS Douanes 1-1 Ligue 2 – 3e journée Amitié FC - US Ouakam 1-0 Mbour Petite Côte - HLM 1-3 Wally Daan - Jamono Fatick 0-1 Ndiambour - Keur Madio 1-0 Duc - Thiès FC 1-4 Lundi Stade Ngalandou Diouf 16h30 Ajel - Demba Diop Stade Alassane Djigo 16h30 Port - Oslo

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)