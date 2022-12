Une blessure qui ne guérira jamais vraiment.

Dix jours à peine après la finale de Coupe du monde perdue face à l'Argentine, Kylian Mbappé a sauvé le PSG en allant chercher puis en transformant un penalty au bout du temps additionnel. Après la rencontre, l'attaquant parisien s'est arrêté en zone mixte pour évoquer sa déception qatarie. « Personnellement, je ne vais jamais digérer, a-t-il reconnu. Mon club n’est pas responsable de cet échec en sélection, j’essaye de revenir avec l'énergie la plus positive possible. J’ai essayé d'amener un élan à mon équipe pour revenir avec la victoire et continuer notre saison, dans laquelle on est invaincus. C’était une parenthèse Coupe du monde, le club n’a rien à voir. »

Le Bondynois n'a pas non plus souhaité épiloguer sur les chambrages des Argentins ou l'attitude de Messi à Doha : « J'ai discuté avec lui après le match, je l'ai félicité, car c'était la quête d'une vie pour lui. Pour moi aussi, mais moi j'ai échoué donc il faut toujours rester bon joueur. Les célébrations, ce n'est pas mon problème. Il ne faut pas perdre d'énergie dans des choses aussi futiles, l'important pour moi c'est de donner le meilleur de moi-même pour le club. On va attendre que Leo revienne pour qu'on puisse recommencer à gagner les matchs et marquer des buts. »

De retour à l'entraînement deux jours seulement après la désillusion, le n°7 parisien tenait à montrer sa détermination : « Le message était simple, c’était de montrer que, peu importe ce qui se passe avec la sélection, le PSG est autre chose et je suis toujours déterminé à ramener tous les trophées dans la capitale. (...) On a parlé [avec le staff] avant la finale et j'avais dit que je reviendrais, quel que soit le résultat, parce que je me sentais bien, je voulais continuer à jouer, je ne voulais pas aller en vacances tout de suite. » Un engagement apprécié par les ultras du club, qui lui ont dédié un nouveau chant. « Je n’ai pas bien entendu, car je suis loin. Mais j’ai entendu mon nom. Ça fait vraiment plaisir, je remercie les supporters. Quand on revient d’une situation comme la mienne, ça fait toujours chaud au cœur de savoir que vous êtes chez vous ici, donc ça fait plaisir », a-t-il savouré. Mode berserk activé.

