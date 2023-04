Pour cette 2e journée de la phase aller des quarts de finale de la Ligue des champions, Chelsea s’est incliné 2-0 au Santiago Bernabéu contre le Réal Madrid qui prend une belle option pour les demi-finales de C1. Kalidou Koulibaly, titulaire, mais sorti sur blessure en début de deuxième période, n'a pas pu empêcher ce nouveau revers des Blues.

Pour son retour en C1, Lampard a fait, hier, des choix qui ne se sont pas révélés payants, face au grand Réal Madrid, champion en titre de la Ligue des champions. Une fois de plus, Kepa a été préféré à Édouard Mendy. Et dans sa défense à trois, il a choisi Koulibaly, Thiago Silva et Wesley Fofana. Le trio était soutenu sur les ailes par les Anglais Reece James et Ben Chilwell. Le milieu de terrain, très défensif, était composé d’Enzo Fernandez, Kovacic et de Ngolo Kanté, qui faisait également son retour dans la compétition.

Devant, Joao Felix et Raheem Sterling étaient chargés de mettre en danger la défense madrilène. Notons que le gardien sénégalais Édouard Mendy était bien sur le banc des remplaçants.

En somme, Lampard a opté pour un système ultra défensif qui a pris l’eau. Avec un handicap de deux buts, c’est très mal parti pour son équipe qui laisse le Réal Madrid prendre une sérieuse option pour la qualification en demi-finales de Ligue des champions.

À Santiago Bernabéu, les Blues ont joué petits bras et peuvent s’estimer heureux de ne repartir qu’avec un 2 à 0 dans la besace. Ils devront réaliser un véritable exploit à Stamford Bridge, mardi prochain, pour espérer une place dans le dernier carré. Mais, surtout, un autre état d’esprit.

Puisque les hommes de Frank Lampard ont rapidement été pris à la gorge par des Madrilènes entreprenants et n’ont jamais vu le jour. Même s’ils ont eu la première grosse occasion des pieds de Joao Félix qui a malheureusement buté sur Thibaut Courtois, dès les premiers instants. Ensuite, les Madrilènes ont pris le contrôle du match et n’ont plus desserré l’étreinte. Ils ont réussi à débloquer la situation grâce à Karim Benzema qui a conclu l’action initiée par Vinicius qui a fait un appel dans le dos de la défense des Blues. Parfaitement servi par Carvajal, Kepa n’a pu complètement dégager le ballon sur le tir de l’attaquant brésilien. Benzema, en renard des surfaces, a marqué dans le but vide.

Mais il faut souligner que le gardien espagnol n’a pas démérité, sauvant les siens à plusieurs reprises. Il garde presque encore ses coéquipiers en vie, en vue de la manche retour. D’autant qu’en seconde période, c’était devenu plus compliqué pour Chelsea. Kalidou Koulibaly, touché à la cuisse droite, a dû céder sa place à la 55e mn, peu avant l’expulsion de Chilwell.

En supériorité numérique, le Réal Madrid a eu la patience avec maîtrise pour faire le break, grâce à un but d’Asensio, servi encore par l’inévitable Vinicius qui sera encore désigné Homme du match en LDC.

Rentré en cours de jeu, Mason Mount pensait réduire l’écart en fin de match, mais c’était sans compter sur un retour décisif de Rudiger qui permet à son équipe de garder cette précieuse avance de deux buts.

Kalidou Koulibaly sorti sur blessure

En dehors de la défaite et de l’écart de deux buts, Chelsea pourrait aussi faire sans son roc sénégalais, pendant quelque temps.

En effet, Kalidou Koulibaly s’est immédiatement touché la cuisse, après un duel à grande vitesse remporté face à Rodrygo, peu avant l'heure de jeu. À la lutte pour la conquête d’un ballon en profondeur, Koulibaly a pu imposer sa puissance au jeune attaquant brésilien et faire une passe en retrait à son gardien. Mais les caméras ont pu capter l’image où il se touche l'arrière de la cuisse droite. Quelques minutes après, il se laisse tomber au sol. Il sera remplacé par Cucurella.

Le Milan dompte le Napoli

Dans l'autre rencontre de la soirée, 100 % Série A, le Milan AC de Fodé Ballo-Touré a eu raison du FC Naples par la plus petite des marges. Lors de ce face-à-face électrique aux saveurs de Calcio, le latéral sénégalais n'a pas disputé la moindre minute.

Dans l'ensemble, jusqu'ici, c'est une campagne de Ligue des champions morose pour les Lions. Avec des bouts de match par-ci, par-là, des coups de moins bien, des blessures, les hommes d’Aliou Cissé traversent difficilement cette édition.

En dehors de Fodé Ballo-Touré, Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, notamment, sont au bord du précipice dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Mamadou Diop