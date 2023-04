Le Bayern Munich est tout près de la sortie. En déplacement à l’Etihad Stadium hier mardi, les Munichois se sont lourdement inclinés et voient leurs chances d'atteindre le dernier carré amoindries. Entré à la 70e mn, Sadio n'a pas pu empêcher le naufrage bavarois. Une dernière manche décisive se jouera mercredi prochain à l'Allianz Arena. Le ‘’Ñañthio’’ et ses coéquipiers devront sortir le grand jeu à domicile.

Thomas Tuchel a misé, hier, sur une attaque composée de Kingsley Coman, Serge Gnabry et Leroy Sané, préférant notamment Sadio Mané sur le banc des remplaçants, pour prendre une option sur la qualification, dans le duel qui oppose son équipe à Manchester City. Le nouvel entraîneur du Bayern Munich avait peut-être oublié qu’il a une défense peu rassurante.

Ainsi, son équipe a pris l’eau à l’Etihad Stadium, à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des champions. City a fait le boulot en restant solide durant ses temps faibles et en étant sans état d'âme dans la zone de vérité, d'où ce score sans appel de trois buts à zéro qui place les Citizens en ballotage favorable avant la manche retour.

Dès les premières minutes de jeu, les Bavarois ont été dominés et logiquement menés à la pause par les Citizens qui ont ouvert la marque sur un coup de canon de l’Espagnol Rodri (27e). Après cette ouverture du score des Anglais, le Bayern Munich a tenté de réagir, profitant de quelques petites situations pour revenir à la marque avant la pause, notamment avec des grappes plus ou moins dangereuses de Leroy Sané. Mais Ederson était toujours bien placé pour éloigner le danger. Cependant, dès la reprise, on a vu du mieux côté allemand.

Au retour des vestiaires, avec un pied gauche en feu, Leroy Sané n’était pas loin d’égaliser à trois reprises, en début de seconde période. Il aura été le Bavarois le plus dangereux. Rien d'étonnant pour lui, car c’est avant tout une revanche personnelle face à son ancienne formation.

Mais en face, il y avait aussi un super gardien, Ederson, pour tout repousser. Et à force de se rater, le Bayern s’est écroulé. Quelques instants seulement après l’entrée en jeu de Sadio Mané, Bernardo Silva doublait la mise pour City, après une terrible erreur du défenseur français Dayot Upamecano à la 70e. Le Bayern se compliquait la tâche et offrait là, un vrai cadeau à l'adversaire.

Six minutes plus tard, c’est Erling Halland qui profitait des errements défensifs bavarois pour permettre le 3-0 et mettre KO un Bayern qui, globalement, n'a jamais su imposer son rythme à la formation de Pep Guardiola.

Dans une semaine, le club de Munich devra donc réaliser une performance XXL à l’Allianz Arena pour espérer se hisser en demi-finales de la Ligue des champions. Ça semble très mal parti pour les partenaires de Sadio Mané, car il y a, entre autres, un problème défensif à régler face à une attaque de feu composée d'Erling Haaland, Jack Grealish, Riyad Mahrez, etc., sans oublier le chef d'orchestre nommé Kevin de Bruyne, qui coordonne tout.

Quant à Sadio Mané, l'attaquant sénégalais qui a vu très peu de ballons en 20 minutes dans cette partie, la marche était haute.

Sadio Mané n'a pas pu sauver les meubles

Entré à la 69e mn, Sadio Mané n'a pas pu changer le cours de la rencontre. Le Sénégalais a été à l'image de son équipe ce mardi, incapable de rivaliser avec le champion d'Angleterre en titre. Pour revenir sur la prestation de l'ancien de Liverpool, cette dernière aura été famélique. Car il n'a eu a joué que trois ballons. Ce qui est évidemment peu pour espérer faire la différence face à une défense des Skyblues bien en place.

Mais avec un temps de jeu aussi faible contre une formation aussi redoutable que City, c'était trop demander à Mané de sauver les meubles.

En outre, il ne faut pas oublier que le Ballon d'Or africain revient de blessure. Le rythme fait encore défaut, malgré son match complet durant le weekend. À cela s'ajoute le changement de manager. Tuchel aussi vient avec ses idées et à l'image de son prédécesseur Nagelsmann, il peine, à priori, à toujours mettre l'ancien de Salzbourg dans les conditions optimales de performance. Sadio Mané est plus prolifique sur le côté gauche de l'attaque ou, dans une moindre mesure, derrière l'attaquant. Mais ça, les techniciens allemands, Klopp, vers la fin de l'aventure anglaise de SM10, Nagelsmann et maintenant Tuchel, ont du mal à l'assimiler.

Mamadou Diop